Mới đây, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một chiếc Suzuki Swift bị kẹp chặt giữa hai xe tải ngay trên đường cao tốc, khiến nhiều người chứng kiến thót tim.

Xem video

Theo đoạn video được trang Madhya Pradesh News chia sẻ trên Instagram, chiếc ô tô con Suzuki Swift màu xám ban đầu đã va vào đuôi xe tải phía trước. Ngay sau đó, một xe tải khác từ phía sau tiếp tục tông mạnh vào, thậm chí còn đâm tới 4–5 lần liên tiếp khiến chiếc Swift bị ép chặt ở giữa.

Quá bức xúc, một phụ nữ ngồi ghế phụ ngay lập tức bước ra khỏi xe, yêu cầu tài xế xe tải phía sau dừng lại. Người này cũng cho biết chiếc xe của họ đã bị đâm nhiều lần sau khi va vào xe tải phía trước. Cảnh quay còn cho thấy khi xe tải phía trước bắt đầu di chuyển, chiếc Swift bị kéo lê một đoạn do mắc kẹt hoàn toàn.

Đoạn video còn cho thấy cả phần đầu và đuôi của chiếc Suzuki Swift đều đã bị hư hỏng nặng. Tuy nhiên, điều may mắn là toàn bộ hành khách đều an toàn và không có thương vong nào được ghi nhận.

Chiếc Suzuki Swift bị hư hỏng nặng sau khi bị kẹp giữa 2 xe tải. Ảnh chụp màn hình

Nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn giao thông vẫn chưa được công bố. Nhiều khả năng chiếc Swift đã va vào xe tải phía trước trước khi bị xe tải phía sau tông dồn. Điều khó hiểu là vì sao tài xế xe tải phía sau lại tiếp tục đâm liên tiếp nhiều lần thay vì phanh gấp để tránh va chạm.

Chiếc Swift gặp nạn mang biển số đăng ký tại thành phố Raipur, bang Chhattisgarh, Ấn Độ. Tuy vậy, hiện chưa có thông tin chính xác liệu vụ việc xảy ra ở Chhattisgarh hay Madhya Pradesh. Theo nguồn tin ban đầu, các tài xế liên quan cùng hành khách đã được đưa đến đồn cảnh sát để lấy lời khai.

