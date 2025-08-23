Vụ tai nạn hy hữu này xảy ra chiều 20/8 tại thành phố Milford, bang Massachusetts (Mỹ) khi chiếc máy xúc nặng gần 27 tấn bất ngờ mất phanh, lao xuống dốc rồi tiến thẳng vào ngã tư Cedar Street.

Đoạn video từ camera an ninh ghi lại cho thấy, chiếc máy xúc màu vàng phóng vun vút, va chạm vào sườn bên phụ của chiếc SUV màu trắng, trước khi húc gãy biển báo, rào chắn và dừng lại ở cột điện. May mắn đã không có ai bị thương sau sự việc.

Cảnh sát trưởng thành phố Milford - ông Robert Tusino nói, đây là “một phép màu”, bởi chỉ cần một va chạm mạnh trực diện với chiếc xe nặng tới 27 tấn này, những phương tiện băng qua ngã tư sẽ bị đè bẹp.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chiếc máy xúc lật bị hỏng phanh và người lái đã phải cố gắng để tránh tối đa các phương tiện trên đường. Ngay sau tai nạn, lực lượng cứu hộ đã đưa máy xúc ra khỏi hiện trường, giao thông trở lại bình thường.

(Theo Newsflare)

