Nhiều người cứ tưởng chỉ cần một chiếc xe có động cơ mạnh mẽ, dẫn động cầu sau và chút máu liều là có thể drift như trên phim. Thế nhưng, không phải ai cũng kiểm soát được và đoạn video dưới đây là minh chứng rõ ràng.

Xem video

Nguồn video: Tiktok/@dashcam.camer

Một camera an ninh đã ghi lại toàn bộ vụ việc và được kênh Tiktok @dashcam.camer. Video mở đầu bằng một góc quay trên cao với khung cảnh một khúc cua và hai cột chắn vàng nổi bật. Ngay sau đó, một chiếc xe Genesis Coupe xanh đậm lao tới, gầm rú ở vòng tua cao.

Chiếc xe nhanh chóng văng đuôi, lốp kêu rít và khói trắng bốc lên. Nhưng thay vì hoàn thành cú drift “ngọt ngào”, tài xế đã mất kiểm soát khiến chiếc xe đâm sầm vào cột chắn, để lại phần đầu xe bẹp dúm.

Trong cơn hoảng loạn, tài xế hét lớn “Không, không, chết tiệt!” khi vội vàng chui ra khỏi xe. Anh ta đập tay xuống đường, vừa bực tức vừa thất vọng, sau đó lo lắng nhìn quanh chiếc xe.

Thậm chí còn buột miệng: "Đời tôi xong rồi, đời tôi xong rồi" – thay vì hỏi thăm người bạn gái đi cùng có ổn không. Trước phản ứng thái quá của tài xế, nhiều người đoán rằng đó không phải là chiếc xe của anh ta.

May mắn, cả tài xế và người ngồi trong xe đều không bị thương. Song, chiếc Hyundai Genesis Coupe thì khó có thể cứu vãn. Thực tế, Hyundai Genesis Coupe hiện tại vốn không giữ giá cao.

Theo dữ liệu từ trang Classic.com, giá trị trung bình của mẫu xe (đời 2009–2016) chỉ khoảng 11.905 USD (314 triệu đồng), thậm chí nhiều xe được bán dưới 10.000 USD (260 triệu đồng) tùy vào tình trạng. Do đó, ngoài giá trị tình cảm hoặc nâng cấp cá nhân, thiệt hại này chủ yếu chỉ là một bài học đắt giá.

Điều bất ngờ là thay vì thương cảm cho tài xế chiếc xe Hyundai, nhiều người lại khen ngợi… cái cột chắn vì đã chặn được vụ tai nạn nguy hiểm.

Một bình luận hài hước viết: “Cái cột vàng nhỏ bé ấy đã đứng vững như một anh hùng". Người khác đùa thêm: “Anh chàng đó xứng đáng được tăng lương… từ 0 USD lên 0 USD.”

Một fan đua xe còn nhận xét: “Nếu cậu ta giữ ga, có khi chiếc Genesis đã qua cua an toàn rồi.” Nhưng tiếc rằng, đời không như phim – và cú drift bất thành này trở thành bài học đắt giá cho những ai muốn “thử thách” chiếc xe của mình ngoài đường phố.

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!