Cảnh sát quận Quận Ramsey (bang Minnesota, Mỹ) đã phát hiện nghi phạm cùng chiếc xe đang bỏ chạy khỏi siêu thị Walmart về hướng đông trên đường County Road E East và đã quyết định đuổi theo.

Trong lúc bị cảnh sát truy đuổi bằng xe chuyên dụng, nghi phạm đã nhiều lần tông vào chướng ngại vật trên đường khiến phần đuôi xe bị hư hỏng. Sau khi lấn làn ngược chiều, chiếc sedan bất ngờ bị mất lái và lao thẳng vào biển báo gần một công ty.

Cảnh sát đã chủ động tông nhẹ xe tuần tra vào chiếc sedan để ngăn chặn nghi phạm trốn thoát nhưng đối tượng vẫn mở cửa bỏ chạy. Cuối cùng, người này vẫn nhanh chóng bị cảnh sát khống chế.

Theo Sở Cảnh sát Ramsey, đối tượng mới chỉ 17 tuổi. Sau khi vào siêu thị và "cuỗm" nhiều món hàng với tổng giá trị 70 USD (1,85 triệu đồng), thiếu niên này đã lái chiếc sedan cũng là đồ ăn trộm rời bãi đỗ xe trước khi bị cảnh sát phát hiện.

Hiện, tên trộm đang bị tạm giam và chờ các cáo buộc chính thức từ phía cơ quan cảnh sát.

(Theo Newsflare)

