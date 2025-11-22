Chiều 22/11, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa (PC67) cho biết, những ngày qua, đơn vị đã huy động lực lượng tham gia hướng dẫn thoát nạn và cứu nạn cho người dân khi địa phương xảy ra mưa lũ.

Lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp cận, cứu cụ bà bị cô lập trong lũ. Ảnh: N.X

Từ ngày 16 đến 22/11, PC67 đã tiếp nhận hơn 3.000 tin báo của người dân về các vụ sạt lở cần cứu nạn, cứu hộ và các trường hợp bị cô lập trong vùng lũ kêu cứu.

Sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị này triển khai lực lượng ứng cứu. Cụ thể, cán bộ, chiến sĩ của PC67 đã hướng dẫn và cứu nạn cho hơn 3.078 người đến nơi an toàn. Trong số đó, có nhiều người bị thương, trẻ nhỏ và người già. Những khu vực người dân bị mắc kẹt trong lũ cũng được đơn vị tiếp cận, cung cấp lương thực, thực phẩm và nước uống.

Bên cạnh đó, lực lượng PC67 cũng đã tìm kiếm 4 thi thể và đưa 6 thi thể bị mắc kẹt ở các khu vực khác nhau ra ngoài.

Mưa lũ gây ngập khắp nơi ở tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày diễn ra tại Khánh Hòa đã khiến địa phương này xảy ra sạt lở, ngập lũ. Những ngày qua, các lực lượng vũ trang đã huy động khoảng 15.000 cán bộ, chiến sĩ và hơn 500 phương tiện để hỗ trợ, đưa người dân đến nơi an toàn.

Theo thống kê của UBND tỉnh Khánh Hòa, tỉnh đã sơ tán 3.200 hộ (khoảng 13.000 người) khỏi vùng ngập. Mưa lũ làm 14 người chết, 15.396 nhà ngập sâu từ 1 đến 3m; hơn 13.300 ha lúa, hoa màu và cây ăn quả bị hư hại, tổng thiệt hại ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.