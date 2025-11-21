Ngày 21/11, nước lũ tại Nha Trang bắt đầu rút. Trên đường Thái Thông, phường Nam Nha Trang, người dân trở về từ sáng sớm để kiểm tra nhà cửa, dọn dẹp và cố gắng cứu vớt những gì còn lại. Con đường vốn nhộn nhịp thường ngày nay phủ đầy bùn non, trơn trượt. Hai bên đường, nước đã rút hết, trở thành nơi người dân tập kết những đồ đạc hư hỏng mang từ trong nhà ra để lau chùi và thu dọn.

Trên một đoạn đường còn ngập sâu, người dân phải lội bộ để vượt qua và trở về nhà. Ba ngày trước, trận lũ lịch sử dâng cao trong đêm đã khiến nhiều xã, phường ở Khánh Hòa chìm trong nước, có nơi lũ dâng cao 3-4m. Phường Tây Nha Trang và Nam Nha Trang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với hàng nghìn người bị cô lập trong vùng ngập lụt.

Trời ráo mưa, nước lũ rút, bà Nguyễn Thị Thu Hà (58 tuổi) trở về dọn dẹp nhà cửa tại tổ dân phố Thái Thông. “Tôi sống ở đây mấy chục năm, cũng từng trải qua nước ngập, nhưng lần đầu tiên chứng kiến trận lũ kinh hoàng đến vậy”, bà Hà chia sẻ.

Bà kể, gần 23h ngày 19/11, nước tràn vào nhà, cao hơn nửa đầu gối. Ngôi nhà cấp bốn vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh của gia đình, bà liền đưa mẹ và con gái sang nhà người thân ở phường Nha Trang. Khi nước rút, bà trở về dọn dẹp và sững sờ trước cảnh phần lớn hàng hóa bị nhấn chìm trong nước, ngập bùn non và hư hỏng nặng.

Cách nhà bà Hà khoảng 100m, ông Mai Xuân Hoàng tất bật chuyển tivi, tủ lạnh, máy giặt cùng nhiều đồ đạc sinh hoạt ra sân. “Thiết bị điện tử mà bị ngập nước, nhấn chìm trong bùn thì hỏng hết”, ông Hoàng ngậm ngùi nói.

Đêm 19/11, mưa lớn kéo dài. Lo sợ lũ, vợ chồng ông đã kê đồ đạc lên cao để tránh hư hỏng. Đến khuya, nước dâng cao tới mái nhà, ông phải dỡ ngói và đưa vợ con sang nhà hàng xóm trú ẩn.

“Lần này nước lên quá cao, tài sản bị nhấn chìm hết rồi, không biết có còn cứu được gì không”, ông Hoàng than thở.

Ở ngôi nhà đối diện, sau khi cào sạch lớp bùn non, bà Hoàng Thị Hà Lê dùng nước xịt rửa bên trong nhà. Ngôi nhà hai tầng bà thuê để ở, phía trước là quán cơm kinh doanh. “Đồ đạc trong nhà mới sắm hết mà giờ hỏng sạch, thiệt hại nặng nề”, bà Hà mếu máo chia sẻ.

Trong thời điểm lũ tràn về khu phố, bà Hà Lê cùng người thân trú trên tầng 2. Khi phát hiện hàng xóm sống trong các nhà cấp bốn bị nước dâng cao, gia đình bà đã tìm cách đưa mọi người vào nơi an toàn để tránh lũ.

Cửa cuốn của một gia đình bị hư hỏng sau lũ, xung quanh là những cảnh tượng ngổn ngang, tan hoang tại phường Nam Nha Trang.

Lực lượng dân quân phường Nam Nha Trang đang dọn bùn non, chuẩn bị khu vực làm nơi tập kết nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng lũ.

Ông Nguyễn Tuấn Vũ, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường, cho biết: “Hiện vẫn còn một số khu vực bị ngập, vì vậy chúng tôi huy động lực lượng chia ra nhiều hướng tiếp cận, đưa người mắc kẹt ra ngoài và chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu".

Khi nước rút, đơn vị tiếp tục hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa và cung cấp lương thực, thực phẩm.

Người dân nhận nhu yếu phẩm sau lũ.

Là một trong những địa phương ngập sâu nhất tỉnh Khánh Hòa, có nơi nước lũ lên tới 3-4m, hôm nay, một số khu vực ở phường Tây Nha Trang đã rút, để lại lớp bùn dày cùng rác thải ngổn ngang.

Trong ảnh là tiệm thuốc tây trên đường Cầu Dứa Phú Nông (phường Tây Nha Trang) tan hoang sau lũ. Người đàn ông ngồi thẫn thờ, chứng kiến nhiều hàng hóa bên trong bị hư hỏng nặng.

Tiệm gạo ở phường Tây Nha Trang sau khi nước rút vẫn còn ngập bùn non. Khi lũ dâng cao, nước tràn vào kho chứa, khiến gần 30 tấn gạo các loại bị hư hỏng do ngấm nước nhiều ngày.

Một ô tô bị hư hỏng, chết máy nằm giữa đường Hoàng Cầm và Trần Hữu Duyệt, trong khu đô thị Vĩnh Điềm Trung. Ba ngày trước, nước lũ dâng cao gần một mét tại khu đô thị này, nhấn chìm hàng loạt ô tô.

Một người đàn ông được giải cứu sau nhiều ngày mắc kẹt trong hẻm đường Cầu Dứa Phú Nông. Theo người thân, do ngâm nước lâu ngày, khi được đưa ra ngoài, chân người này mất cảm giác, sức khỏe yếu, nên đã được chuyển đến trung tâm y tế để kiểm tra.

Từ ngày 16/11 đến nay, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 54 xã, phường với 162 điểm bị ngập lũ. Nhiều khu dân cư vẫn còn ngập sâu, hàng nghìn người bị cô lập. Toàn tỉnh có 14 người chết, khoảng 9.000 căn nhà bị ngập và hư hỏng.