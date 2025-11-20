Đợt mưa lớn kéo dài kỷ lục, kết hợp với việc các hồ chứa đồng loạt xả lũ, đã khiến Khánh Hòa ngập nặng. Đáng chú ý, mực nước trên sông Dinh được ghi nhận đã vượt mức lũ lịch sử năm 1986 – một cột mốc tồn tại suốt 39 năm.

Tại khu vực trung tâm Khánh Hòa (TP Nha Trang cũ), ngập lụt diễn ra trên diện rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng, trong đó phường Tây Nha Trang là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ghi nhận sáng 20/11, phường Tây Nha Trang vẫn là “điểm nóng” với hàng nghìn nhà dân tại các tổ dân phố Võ Cang, Võ Cạnh, Võ Dõng, Phú Trung 1, Phú Trung 2, Phú Bình, Khu đô thị (KĐT) Vĩnh Điềm Trung… bị nước lũ bao vây.

Các trục đường chính như đường 23/10, cùng các khu dân cư ven sông đã bị chia cắt, tê liệt hoàn toàn, với mực nước được ghi nhận từ 1-2m.

Khu vực trũng như khu đô thị Vĩnh Điềm Trung (phường Tây Nha Trang), lũ lớn đột ngột khiến loạt ô tô bị nước nhấn chìm.

Khu vực quanh siêu thị Go! (trước đây là Big C), từng là điểm giao thương sầm uất và nơi tập trung nhiều phương tiện sang trọng, nay trở thành tâm điểm ngập lụt nghiêm trọng. Hàng trăm ô tô bị nước nhấn chìm, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn giữa những cơn mưa lớn kéo dài.

Nhiều ô tô bị ngập nước, nổi lềnh bềnh xung quanh khu vực khuôn viên KĐT Vĩnh Điềm Trung.

Ông Nguyễn Văn Nam, một cư dân tại phường Tây Nha Trang, không khỏi xót xa khi chứng kiến chiếc ô tô tiền tỷ của mình ngập trong nước lũ dâng cao hơn 1m.

"Nước lũ bất ngờ dâng lên rất nhanh, làm cả khu vực chìm trong biển nước. Tôi và nhiều người đã cố gắng đưa xe đi nơi khác, nhưng các tuyến đường xung quanh đều bị nước bao vây", ông chia sẻ với giọng đầy tiếc nuối.

Khu vực nút giao Ngọc Hội, nhiều ô tô bị cuốn trôi hoặc mắc kẹt dưới gầm cầu.

Hàng trăm ô tô xếp hàng dài, đỗ tạm trên cầu để tránh lũ cũng đứng trước nguy cơ bị ngập.

Dòng nước lũ dữ dội đã khiến các phương tiện bị cuốn trôi và nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Một chiếc xe phục vụ tang lễ bị chết máy, đang chờ cứu hộ kéo đi.