Hàng trăm cảnh sát khép vòng vây, tiến sâu vào rừng núi Cây Cày ở xã Bắc Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) truy bắt Hồ Văn Tình – phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 đối tượng trốn khỏi Trại giam A2.

Sáng 3/11, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Công an và các lực lượng liên quan tiếp tục truy bắt Hồ Văn Tình, phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 đối tượng trốn khỏi Trại giam A2.

Công an đang truy bắt phạm Hồ Văn Tình, phạm nhân trốn Trại giam A2, sáng 3/11. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo ghi nhận, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an đã tập trung tại khu vực rừng núi Cây Cày, thôn Suối Cau, xã Bắc Khánh Vĩnh. Đây là nơi lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ phạm nhân Lữ Văn Toàn vào rạng sáng cùng ngày.

Công an chia ra nhiều hướng, tiếp cận khu rừng núi Cây Cày ở xã Bắc Khánh Vĩnh. Ảnh: Xuân Ngọc

Lực lượng chức năng chia thành nhiều hướng, tiến sâu vào rừng, rà soát từng khu vực để truy bắt phạm nhân. Do địa hình rộng lớn, hiểm trở, một số người dân địa phương thông thạo đường rừng cũng được huy động hỗ trợ.

Trong khi đó, các tuyến đường xung quanh được bố trí công an và lực lượng an ninh, trật tự chốt chặn, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ.

Lực lượng chức năng chốt chặn, tuần tra kiểm soát chặt chẽ để bắt phạm nhân. Ảnh: Xuân Ngọc

Phạm nhân Hồ Văn Tình (24 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) trước khi bỏ trốn đang chấp hành án 20 năm tù về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy.

Đặc điểm nhận dạng của Tình là cao khoảng 1,68m, dáng gầy, da trắng, có dấu vết xăm kín trên ngực và hình xăm hoa văn dài trên tay và chân. Thời điểm bỏ trốn, Tình đội mũ đen, mặc áo thun đỏ ngắn tay, quần đùi trắng đen, đi giày ba ta.

Đặc điểm nhận dạng phạm nhân Hồ Văn Tình. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Trước đó, chiều 21/10, trong khi lao động tại phân trại số 1 Trại giam A2 (đóng tại xã Diên Lâm; thuộc Cục C10, Bộ Công an), Hồ Văn Tình cùng 3 phạm nhân khác là Lữ Văn Toàn, Võ Hoàng Duy và Lê Văn Cường đã bỏ trốn.

Giám thị Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định truy nã đặc biệt đối với 4 phạm nhân này.

Trong những ngày qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Công an và các lực lượng liên quan đã triển khai truy bắt phạm nhân bỏ trốn.

Nhiều chốt kiểm soát được lập trên các tuyến đường, tại khu dân cư nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng đang lẩn trốn.

Khu vực rừng núi có địa hình hiểm trở. Ảnh: Xuân Ngọc

Đến sáng 24/10, phạm nhân Lê Văn Cường bị CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện và bắt giữ khi đang đi xe khách qua quốc lộ 27C. Đối tượng Võ Hoàng Duy bị bắt khuya 28/10, sau gần một tuần lẩn trốn. Phạm nhân thứ 3, Lữ Văn Toàn, bị bắt vào rạng sáng 3/11.