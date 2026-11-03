Lữ Văn Toàn, một trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 (tỉnh Khánh Hòa) đã bị công an bắt giữ, sau hơn 10 ngày lẩn trốn.

Công an tổ chức chốt chặn, truy tìm phạm nhân trốn Trại giam A2. Video: Xuân Ngọc

Sáng 3/11, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận với PV Báo VietNamNet, Lữ Văn Toàn, phạm nhân thứ 3 trong vụ nhóm 4 đối tượng trốn khỏi Trại giam A2 (xã Diên Lâm, Khánh Hòa) đã bị bắt giữ.

Theo đó, hơn 0h cùng ngày, công an phát hiện Toàn lẩn trốn tại khu vực núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) liền tổ chức vây ráp, khống chế và bắt giữ.

Lữ Văn Toàn (31 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) đang chấp hành án 20 năm tù về tội Giết người.

Phạm nhân Lữ Văn Toàn. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Hiện lực lượng chức năng đang tích cực truy bắt phạm nhân cuối cùng trong vụ trốn khỏi Trại giam A2 là Hồ Văn Tình (24 tuổi, trú tỉnh Gia Lai). Trước khi bỏ trốn, Tình đang chấp hành án 20 năm tù về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy.

Đặc điểm nhận dạng của Tình là cao khoảng 1,68m, dáng gầy, da trắng, có dấu vết xăm kín trên ngực và hình xăm hoa văn dài trên tay và chân. Thời điểm bỏ trốn, Tình đội mũ đen, mặc áo thun đỏ ngắn tay, quần đùi trắng đen, đi giày ba ta.

Phạm nhân Hồ Văn Tình. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Trước đó, ngày 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2, 4 phạm nhân đã bỏ trốn, gồm: Lữ Văn Toàn, Lê Văn Cường, Võ Hoàng Duy và Hồ Văn Tình.

Giám thị Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với 4 phạm nhân.

Ngày 24/10, Lê Văn Cường (32 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ), đang chấp hành án tù về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy, bị bắt khi đi xe khách qua quốc lộ 27C.

Ngày 28/10, Võ Hoàng Duy (27 tuổi, trú tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, bị cảnh sát khống chế, bắt giữ trong khu vực rừng núi tại xã Diên Lâm.

Hàng trăm công an cùng các lực lượng chia ra nhiều hướng tiến sâu vào khu vực rừng núi để truy tìm đối tượng Tình. Ảnh: Xuân Ngọc

Công an chốt chặn, tuần tra ngày đêm để truy bắt phạm nhân bỏ trốn. Ảnh: Xuân Ngọc

Nhiều ngày qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Công an và các lực lượng liên quan triển khai truy bắt 4 phạm nhân trốn khỏi trại giam. Nhiều chốt kiểm soát được lập trên các tuyến đường, tại khu dân cư nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng đang lẩn trốn.