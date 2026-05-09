Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 11h ngày 8/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận tin báo về việc một nam thanh niên có ý định tự tử trên cầu Nhật Tân.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã khẩn trương triển khai lực lượng tới hiện trường.



Nam thanh niên được cảnh sát giải cứu. Ảnh: CACC

Khi có mặt tại khu vực cầu Nhật Tân, tổ công tác ghi nhận mẹ của nam thanh niên trong trạng thái hoảng loạn, liên tục cầu cứu lực lượng chức năng hỗ trợ.

Lúc này, nam thanh niên đứng sát mép ngoài thành cầu, tinh thần bất ổn và có biểu hiện muốn thực hiện hành vi nguy hiểm.

Trước tình huống cấp bách, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh đã nhanh chóng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tiếp cận từ nhiều hướng để động viên, trấn an tinh thần người này.

Bằng sự bình tĩnh và khẩn trương, tổ công tác đã kịp thời ngăn chặn nam thanh niên thực hiện ý định tự tử, đưa vào khu vực an toàn.

Sau khi tình hình ổn định, những người liên quan được đưa về Công an phường Hồng Hà để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.