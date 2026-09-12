Cảnh sát Essex đã tịch thu chiếc Lamborghini Huracan vào chiều 5/9, sau khi nhận được nhiều thông tin phản ánh về việc chiếc siêu xe được điều khiển nguy hiểm trên đường phố Southend.

Theo cảnh sát, chiếc xe được cho là di chuyển với tốc độ hơn gấp đôi giới hạn cho phép. “Lái xe thiếu ý thức có thể gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác và gây phiền toái cho người dân”, một phát ngôn viên cảnh sát Essex cho biết.

“Sự an toàn của cộng đồng luôn là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi sẽ hành động đối với những trường hợp gây nguy hiểm cho sự an toàn của người khác”, người này nói thêm.

Theo Autotrader, giá bán lẻ của Lamborghini Huracan có thể lên tới khoảng 238.195 bảng Anh, tương đương hơn 8,3 tỷ đồng, tùy từng phiên bản.

Chiếc Lamborghini bị tịch thu theo Điều 59 của Đạo luật Cải cách cảnh sát. Quy định này được tăng cường hồi đầu năm, cho phép cảnh sát tịch thu ngay phương tiện được xác định là gây ra hoặc có khả năng gây lo lắng, phiền nhiễu hoặc khó chịu cho cộng đồng.

Trước đây, tài xế thường được cảnh báo rằng phương tiện có thể bị tịch thu nếu tiếp tục vi phạm trong vòng 12 tháng. Theo quy định mới, cảnh sát có thể quyết định tịch thu phương tiện ngay trong trường hợp phù hợp, dù vẫn có quyền lựa chọn đưa ra cảnh cáo.

Lực lượng chức năng cũng được phép dừng và tịch thu phương tiện hoặc tiếp cận nơi họ cho rằng chiếc xe đang được cất giữ. Trong trường hợp cần thiết, cảnh sát có thể sử dụng “vũ lực hợp lý” để thực hiện việc tịch thu.

Theo cảnh sát Essex, những hành vi như đốt lốp, drift tại nơi công cộng, đua xe trong khu dân cư hoặc liên tục nẹt pô gây phiền toái đều có thể trở thành căn cứ để tịch thu phương tiện.

Đây không phải lần đầu cảnh sát Anh mạnh tay xử lý những chiếc xe sang bị sử dụng theo cách gây nguy hiểm hoặc phiền toái cho cộng đồng.

Năm 2025, cảnh sát Metropolitan tại London từng tịch thu 72 xe sang với tổng trị giá hơn 6 triệu bảng Anh trong một chiến dịch nhằm ngăn chặn hành vi lái xe thiếu văn minh. Trong số này có nhiều thương hiệu như Ferrari, Lamborghini và Bentley. Theo cảnh sát, các phương tiện bị tịch thu đều không đủ điều kiện lưu thông hoặc được sử dụng trái phép.

Tháng 8 vừa qua, một sĩ quan cảnh sát Metropolitan còn có cơ hội cầm lái chiếc Ferrari Monza SP2 trị giá 3,7 triệu bảng Anh sau khi mẫu siêu xe mui trần phiên bản giới hạn này bị tịch thu trong một chiến dịch khác.

Theo Theguardian

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