Khoảng 3h sáng trên đường Carrington Avenue, khu vực Seaford, cảnh sát phát hiện một chiếc Audi A4 màu xám có biểu hiện lái xe bất thường.

Chiếc xe sau đó được xác định đang sử dụng biển số giả. Theo cảnh sát địa phương, trong quá trình truy đuổi, chiếc Audi A4 được cho là đã cố gắng đâm vào xe công vụ. Các sĩ quan buộc phải đánh lái để tránh va chạm.

Cuộc truy đuổi diễn ra trong thời gian ngắn trước khi chiếc Audi A4 lao vào một cột điện gần đường Austin.

Cuộc truy đuổi diễn ra trong thời gian ngắn trước khi chiếc Audi A4 lao vào một cột điện gần đường Austin. Cú va chạm khiến chiếc xe bốc cháy.

Ba người có mặt trên xe được đưa tới bệnh viện để điều trị. Cảnh sát cho biết các nạn nhân đều bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Người điều khiển chiếc Audi là một phụ nữ 25 tuổi, đến từ Frankston North. Người này hiện vẫn nằm viện và được cảnh sát giám sát. Hai hành khách đi cùng gồm một người đàn ông 31 tuổi, cũng ở Frankston North, và một người đàn ông 32 tuổi đến từ Carrum Downs. Cả hai đã được thả tự do trong thời gian cảnh sát tiếp tục điều tra vụ việc.

Vụ truy đuổi đang được cơ quan chức năng làm rõ, trong đó tập trung vào hành vi lái xe bất thường, việc sử dụng biển số giả và cáo buộc chiếc Audi A4 tìm cách va chạm với xe cảnh sát trước khi gặp tai nạn.

Theo Victorian News

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