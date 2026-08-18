Một cuộc truy đuổi tốc độ cao tại bang Arkansas (Mỹ) đang gây tranh luận sau khi cảnh sát sử dụng kỹ thuật can thiệp bằng xe chiến thuật (TVI), hay còn gọi là PIT, khiến một chiếc Toyota 4Runner vô can bị lật xe, dẫn đến những người ngồi trong xe bị thương nặng.

Nguồn video: Arkansas Police Activity

Theo đoạn video từ camera hành trình vừa được công bố, vụ việc xảy ra trên đường I-555 gần Trumann. Cảnh sát bang Arkansas ban đầu phát hiện một chiếc Hyundai Sonata do Laloyd L. Hamilton III (32 tuổi), điều khiển chạy với tốc độ khoảng 145 km/h, trong khi giới hạn tốc độ của tuyến đường này là 120 km/h.

Tài xế xe Hyundai Sonata sau đó được cho là tăng tốc lên tới 209 km/h, vượt xe bên phải và khiến cảnh sát tiến hành truy đuổi. Khi cuộc truy đuổi diễn ra, Hạ sĩ Logan Hall đã thực hiện kỹ thuật PIT bằng cách tác động vào phần hông phía sau chiếc Hyundai Sonata. Xe của Hamilton trượt sang trái, sau đó mất lái và lao thẳng vào một chiếc Toyota 4Runner đang chạy ở làn bên cạnh.

Chiếc 4Runner lao khỏi đường và lật nhiều vòng. Hai người trên xe, gồm một phụ nữ 68 tuổi và một người đàn ông 73 tuổi, không liên quan đến cuộc truy đuổi, bị thương nặng và phải nhập viện tại Trung tâm Y tế Khu vực Một ở Memphis.

Hamilton cũng được đưa tới bệnh viện kiểm tra trước khi bị bắt giữ. Cảnh sát cho biết đã tìm thấy cần sa, thuốc viên và một chất lỏng chưa xác định trong chiếc Sonata. Người này đối mặt với nhiều cáo buộc, trong đó có bỏ trốn, hành hung cấp độ hai, các tội danh liên quan ma túy, lái xe nguy hiểm và lái xe khi say xỉn.

Cảnh sát bang Arkansas chưa công bố tốc độ chính xác của chiếc Sonata tại thời điểm bị PIT mà chỉ cho biết cuộc truy đuổi từng đạt 209 km/h. Kỹ thuật PIT được cảnh sát sử dụng nhằm buộc phương tiện bỏ chạy mất kiểm soát và dừng lại. Tuy nhiên, thực hiện thao tác này ở tốc độ cao có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ tai nạn đối với những phương tiện xung quanh.

Hiện không có giới hạn tốc độ PIT thống nhất trên toàn nước Mỹ. Một số cơ quan cảnh sát lớn thường hạn chế sử dụng kỹ thuật này ở tốc độ khoảng 56 km/h trong điều kiện thông thường.

Nhưng vụ việc đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa việc nhanh chóng chấm dứt một cuộc truy đuổi nguy hiểm và nguy cơ đẩy những người vô tội vào tình huống nguy hiểm hơn.

Theo Carscoops

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!