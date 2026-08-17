Theo hãng thông tấn South West News - SWNS, vụ việc nói trên xảy ra trên đường Cuxton ở Strood, hạt Kent (Anh) vào tháng 10/2025. Nữ tài xế say xỉn và điểu khiển ô tô là Tamara Bowen, 44 tuổi. Toàn bộ hành vi lái xe bất cẩn trên đường và tông vào nhà dân đã được camra an ninh ghi lại.

Theo đoạn video, Bowen đã điều khiển chiếc Vauxhall Astra màu bạc lao nhanh trên đường. Chiếc xe sau đó đâm vào một chiếc Volkswagen Polo đang đỗ, khiến phương tiện này bị đẩy đi một đoạn trước khi chiếc Astra tiếp tục lao thẳng vào tường của căn nhà ven đường.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy chiếc ô tô sau khi đâm mạnh đã khiến phần phía trước căn nhà bị hư hỏng. Đây là nhà của một cụ bà và may mắn những người bên trong đã không bị thương.

Cảnh sát sau đó đã có mặt và kiểm tra nồng độ cồn trong máu của nữ tài xế. Kết quả, tại thời điểm xảy ra tai nạn, nồng độ cồn của Bowen cao gấp đôi giới hạn cho phép đối với người điều khiển phương tiện tại Anh.

Bowen sau đó bị truy tố về hai hành vi gồm lái xe nguy hiểm và điều khiển phương tiện khi nồng độ cồn vượt mức quy định. Người phụ nữ này đã nhận tội cả hai cáo buộc tại Tòa sơ thẩm Maidstone.

Tòa án tuyên Bowen 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và hoãn thi hành trong 18 tháng. Trong thời gian này, cô phải chịu sự giám sát, đồng thời thực hiện chương trình theo dõi việc kiêng rượu trong 120 ngày và tham gia 15 ngày cai nghiện. Ngoài ra, Bowen bị tước quyền lái xe trong 28 tháng.

(Theo SWNS)

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