Vụ tai nạn xảy ra ở một khu phố tại bang Chiapas (Mexico) hôm 10/8 và được camera an ninh ghi lại.

Theo hình ảnh được ghi lại, chiếc sedan có gắn đèn taxi đang di chuyển xuống một con dốc với tốc độ khá cao thì bất ngờ mất kiểm soát. Chiếc taxi lao lên phần lề đường, sau đó đâm mạnh vào một bức tường.

Cú va chạm khiến xe bị lật nghiêng, tiếp tục trượt dài trên mặt đường. Chiếc xe taxi sau đó còn bị lật úp và đâm vào một ô tô màu xám đang đỗ bên đường trước khi dừng lại.

Vụ tai nạn khiến nhiều người dân sống gần hiện trường hoảng hốt. Hàng chục người lập tức chạy ra khỏi nhà, tiến về phía chiếc taxi để tìm cách tiếp cận và hỗ trợ đưa tài xế cùng hành khách ra ngoài.

Nhà chức trách xác định người điều khiển taxi là ông Pascual GM, 70 tuổi. Tài xế này được cho là chỉ bị trầy xước và bầm tím nhẹ, sau đó được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Tình trạng sức khỏe của tài xế được xác định ổn định. Một hành khách trên taxi cũng bị thương nhẹ và không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo cảnh sát, nguyên nhân ban đầu có thể liên quan đến sự cố phanh khiến tài xế không thể kiểm soát chiếc xe khi đang xuống dốc. Trong khi đó, một số người dân địa phương cho rằng mặt đường quá dốc, trơn ướt cùng tình trạng lốp xe đã mòn có thể khiến chiếc taxi mất độ bám, làm tình huống trở nên nghiêm trọng hơn.

(Theo Newsflare)

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