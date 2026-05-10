Theo hồ sơ vụ kiện tập thể nộp ngày 1/5 tại Tòa án quận New Jersey (Mỹ), nguyên đơn cho rằng hệ thống điện trên nhiều mẫu Subaru vẫn tiếp tục tiêu thụ điện sau khi tắt máy, dẫn tới hiện tượng “chết bình” liên tục.

Danh sách xe bị nêu tên trong vụ kiện trải dài trên nhiều dòng sản phẩm chủ lực của Subaru, gồm các đời 2019-2025 như Subaru Outback, Subaru Forester, Subaru Legacy, Subaru WRX, Subaru Ascent, Subaru Crosstrek và Subaru Impreza.

Theo đơn kiện, nhiều chủ xe phản ánh tình trạng xe không thể khởi động sau một đêm đỗ trong garage hoặc ngoài trời. Một số trường hợp nghiêm trọng hơn khi xe chết máy giữa lúc đang lưu thông.

Một nguyên đơn cho biết chiếc Outback đời 2024 của họ bất ngờ mất toàn bộ nguồn điện khi đang chạy, khiến xe chết đứng giữa đường và phải gọi cứu hộ kéo đi.

Điểm đáng chú ý là vụ kiện không cáo buộc Subaru sử dụng ắc-quy kém chất lượng. Thay vào đó, các nguyên đơn cho rằng hệ thống điện tử của xe không chuyển sang chế độ “ngủ” tiêu thụ điện thấp sau khi tắt máy.

Điều này tạo ra hiện tượng “dòng điện rò” (dark current draw), âm thầm tiêu hao năng lượng của ắc-quy ngay cả khi xe không hoạt động.

Theo hồ sơ tòa án, nhiều đại lý đã thay ắc-quy mới cho khách hàng nhưng tình trạng tương tự tiếp tục tái diễn chỉ sau vài tháng sử dụng.

Đơn kiện cũng dẫn lại một số tài liệu kỹ thuật nội bộ của Subaru liên quan tới việc kiểm tra hiện tượng hao điện ký sinh. Đáng chú ý, một bản thông báo kỹ thuật ban hành tháng 10/2025 được cho là đã yêu cầu kỹ thuật viên không mặc định quy lỗi cho mô-đun truyền dữ liệu của xe, cho thấy Subaru có thể đã âm thầm điều tra vấn đề từ trước.

Giới chuyên môn nhận định ô tô hiện đại ngày càng tiêu thụ nhiều điện năng do tích hợp hàng loạt tính năng kết nối trực tuyến và các hệ thống điện tử luôn hoạt động nền. Tuy nhiên, việc ắc-quy liên tục cạn điện khi xe đỗ vẫn bị xem là lỗi nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới độ tin cậy và an toàn sử dụng.

Hiện phía Subaru of America chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ kiện.

Theo Carcoops

