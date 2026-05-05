Một chiếc Jeep Wagoneer S phiên bản Limited 4xe "siêu lướt" đã được giao dịch trên nền tảng đấu giá Bring a Trailer với mức giá chỉ 38.500 USD (khoảng 1,01 tỷ đồng). Đáng chú ý, xe mới chỉ lăn bánh 91 dặm (147km), đồng nghĩa chiếc xe gần mới 100%.

So với giá niêm yết ban đầu 67.195 USD (khoảng 1,8 tỷ đồng), chiếc SUV điện này đã mất gần 30.000 USD (xấp xỉ 800 triệu đồng), tương đương mức khấu hao gần 45% chỉ sau quãng đường rất ngắn.

Trên lý thuyết, đây là một “món hời”. Mẫu xe sở hữu cấu hình hai động cơ điện, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, công suất 500 mã lực và mô-men xoắn 710Nm. Bộ pin 100kWh cho phạm vi hoạt động khoảng 473km mỗi lần sạc, mức đủ dùng trong phân khúc SUV điện cỡ lớn.

Phiên bản được bán là bản Limited màu trắng, đi kèm gói Dark Appearance. Trang bị gồm cửa sổ trời toàn cảnh, ghế và vô-lăng sưởi, camera 360 độ, kiểm soát hành trình thích ứng, màn hình trung tâm 12,3 inch và hệ thống âm thanh 9 loa Alpine. Dù không phải bản cao cấp nhất, cấu hình này vẫn được đánh giá khá đầy đủ tiện nghi.

Ở góc độ người mua xe cũ, mức giá 38.500 USD vẫn được xem là “hời” với một chiếc SUV điện 500 mã lực gần như mới. Đổi lại, người dùng phải chấp nhận rủi ro về giá trị bán lại và việc mẫu xe đang trong giai đoạn điều chỉnh sản phẩm.

Tuy nhiên, mức giá bán lại thấp phản ánh rõ những khó khăn mà Wagoneer S nói riêng và hãng xe Mỹ nói chung đang phải đối mặt.

Mẫu xe ra mắt trong bối cảnh các hãng kỳ vọng nhu cầu xe điện cao cấp tại Mỹ tăng mạnh, nhưng thực tế thị trường lại chững lại. Người tiêu dùng ngày càng thận trọng hơn, đặc biệt với các yếu tố như hạ tầng sạc, giá bán và độ tin cậy thương hiệu.

Một cú sốc lớn khác đến từ việc Chính phủ Mỹ chấm dứt ưu đãi thuế 7.500 USD cho xe điện từ tháng 9 năm ngoái. Trước đó, Jeep bán được hơn 10.000 xe trong 3 quý đầu năm 2025 nhờ khuyến mãi và hỗ trợ tài chính. Nhưng chỉ trong hai quý sau khi ưu đãi kết thúc, doanh số giảm mạnh xuống còn 613 xe.

Trước tình hình này, tập đoàn mẹ Stellantis đã quyết định không sản xuất phiên bản Wagoneer S đời 2026, thay vào đó chuyển thẳng sang bản 2027.

Hãng cho biết sẽ tận dụng thời gian để nâng cấp pin, phần mềm, khả năng vận hành và chất lượng nội thất. Đáng chú ý, xe tương lai sẽ sử dụng cổng sạc NACS để tương thích mạng lưới Supercharger của Tesla.

(Theo Carscoops)

