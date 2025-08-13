XEM CLIP:

Ngày 13/8, Đội CSGT Bến Thành (TPHCM) thông tin kết quả xử lý vi phạm của nhóm người mặc áo cam lái xe Vespa ngang nhiên vượt đèn đỏ tại giao lộ ở phường Sài Gòn.

Sau khi xác minh sự việc, vào 9h sáng nay, Đội CSGT Bến Thành đã làm việc với đại diện Công ty TNHH Du lịch mạo hiểm R.O.Y.L. và nhân viên công ty này - là các tài xế trực tiếp điều khiển xe Vespa.

Kết quả, 10 trường hợp đã vi phạm lỗi "không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông".

Đội CSGT Bến Thành đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ 10 giấy phép lái xe hạng A1. Đồng thời, đại diện công ty và các nhân viên đã phải viết cam kết chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ.

Hình ảnh nhóm người mặc áo cam lái xe Vespa vượt đèn đỏ. Ảnh chụp từ clip.

Như đã thông tin, vào lúc hơn 8h sáng 11/8, một nhóm người điều khiển nhiều xe tay ga hiệu Vespa lưu thông trên đường Lê Lợi, theo hướng Nhà hát Thành phố về chợ Bến Thành.

Đến giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), đèn tín hiệu chuyển sang vàng rồi đỏ. Trong khi các phương tiện khác dừng lại chờ, nhóm người này tiếp tục điều khiển xe rẽ phải.

Đáng chú ý, giao lộ này không có đèn hiệu hoặc biển thông báo cho phép xe máy rẽ phải khi đèn đỏ.