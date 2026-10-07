Vụ cháy xưởng sửa xe máy tại thôn La Phù (Hà Nội) khiến 2 người tử vong. Nhân chứng kể trước khi ngọn lửa bùng lên dữ dội, bên trong xưởng liên tiếp phát ra nhiều tiếng nổ.

Hai giờ sau vụ cháy tại thôn La Phù (xã Thượng Phúc, TP Hà Nội), ông Nguyễn Xuân Thành (43 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Ông Thành kể lại, lúc hơn 18h hôm nay (7/10), ông vừa đi làm về thì nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ xưởng sửa xe máy đối diện nhà mình.

“Khi tôi chạy ra thì thấy lửa đã cháy đỏ rực bên trong cơ sở sửa chữa xe. Thời điểm ấy, cửa cuốn của cơ sở đóng kín, không có tiếng người bên trong kêu cứu”, ông Thành nói.

Người đàn ông hàng xóm cho biết thêm, ông đã cố gắng gọi điện thoại cho chủ cơ sở nhưng không ai nghe máy.

Lửa cháy đỏ rực tại cơ sở sửa xe. Ảnh: Đình Hiếu

“Có đến 20 tiếng nổ phát ra từ bên trong cơ sở sửa chữa. Nhiều người dân xung quanh dùng vòi nước để phun vào đám cháy nhưng như muối bỏ bể”, ông Thành nhớ lại.

Theo ông Thành, lửa bùng lên rất lớn rồi phun phè phè ra bên ngoài khiến mọi người không dám lao vào để cắt cửa cuốn.

Một người đàn ông khác cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường rất nhanh. Tuy nhiên, công tác cứu nạn, cứu hộ gặp khó khăn do bên trong xưởng có xe máy, thùng dầu... làm lửa bùng lên dữ dội.

Nói về 2 người tử vong trong đám cháy, ông Thành cho biết họ mới thuê địa điểm này được khoảng 2 tháng để làm cơ sở sửa chữa xe máy.

“Trong số 2 nạn nhân tử vong, một người tên là Hóa (43 tuổi, chủ cơ sở), người còn lại là Tuân (47 tuổi). Hai người này làm việc rất chăm chỉ, thường mở cửa từ sáng sớm đến 22h. Tuy nhiên, hôm nay có điểm khác mọi khi là cơ sở sửa chữa đóng cửa nghỉ từ trưa”, ông Thành cho biết.

Khi vụ cháy xảy ra, cửa cuốn đóng kín. Ảnh: Đình Hiếu

Khoảng 18h21 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận được tin báo cháy tại một cơ sở sửa chữa xe máy ở thôn La Phù. Nhân chứng tại hiện trường cho biết có 2 người mắc kẹt bên trong. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đến 19h, đám cháy được dập tắt. Khoảng 30 phút sau, lực lượng chức năng đưa 2 thi thể nạn nhân ra bên ngoài. Đến 22h cùng ngày, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.