Ngày 22/11, lãnh đạo UBND xã Phước Hậu (Khánh Hòa) cho biết chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục thiệt hại sau mưa lũ, một số tuyến đường hư hỏng đã được sửa chữa tạm để phục vụ đi lại.

Tuyến Tỉnh lộ 708, đoạn từ thôn Ninh Quý 2 đến Ninh Quý 3, bị xói lở nặng nhưng đến nay đã đảm bảo lưu thông an toàn.

Lực lượng chức năng khắc phục các vết nứt trên Tỉnh lộ 708, đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo ghi nhận, sau khi nước lũ rút vào ngày 21/11, mặt đường Tỉnh lộ 708 xuất hiện nhiều vết nứt, gãy lan rộng, kéo dài hàng chục mét. Hai bên đường, nhiều nhà cửa và vườn tược của người dân bị nước cuốn trôi, hư hỏng.

Nhiều đoạn Tỉnh lộ 708 qua Ninh Quý 2 – Ninh Quý 3 bị nứt gãy, xói lở do mưa lũ. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo người dân, trước đó khu vực này ngập sâu, giao thông hoàn toàn bị chia cắt, lực lượng chức năng phải hỗ trợ ứng cứu, các phương tiện không thể di chuyển.

Hàng loạt trụ đèn chiếu sáng ven tuyến đường 703 ở xã Ninh Phước bị đổ sau mưa lũ. Ảnh: Người dân cung cấp

Ngoài Tỉnh lộ 708, tuyến đường 703 ở xã Ninh Phước cũng bị ảnh hưởng nặng, nhiều đoạn sạt lở, nền đường nứt gãy. Ven đường, nhiều trụ đèn chiếu sáng bị đổ ngã, nằm la liệt. Một số nhà dân bị xói lở, để lộ phần móng; các hộ này đã được di dời đến nơi an toàn từ trước.

Trụ đèn chiếu sáng đổ vướng vào đường dây điện, bên cạnh là một nhà xưởng sửa chữa ôtô bị nước lũ làm hư hỏng. Ảnh: Người dân cung cấp

Một căn nhà bên đường 703 bị xói lở, để lộ phần móng. Ảnh: Người dân cung cấp

Trước đó, từ chiều 19 đến sáng 20/11, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ đổ về gây ngập sâu tại xã Ninh Phước, nhiều đoạn đường bị chia cắt. Chính quyền xã đã khẩn trương di dời 488 hộ với 2.287 nhân khẩu khỏi khu vực xung yếu, ngập cục bộ; người dân chủ động chuyển tài sản, vật nuôi lên nơi cao ráo.

Sáng 20/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra các điểm xung yếu và khu vực ngập nặng ở phía Nam tỉnh, trong đó có xã Ninh Phước.

Ông yêu cầu không để người dân bị cô lập, chủ động mở rộng phạm vi kiểm tra các tuyến đường liên thôn đang bị chia cắt và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình cứu hộ.