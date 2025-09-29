Cơn bão số 10 kèm giông lốc đã quật đổ hoàn toàn khu nhà xưởng khung thép rộng 4.500m² tại phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Khu nhà xưởng này dùng làm kho chứa thép xây dựng. Khi bão đổ bộ, gió lớn đã làm hàng trăm cây sắt chịu lực cùng khung thép và mái tôn bị quật gãy, bật gốc, mái tôn vò nát và bay tứ tung, khiến toàn bộ nhà xưởng đổ sập hoàn toàn.

Đại diện đơn vị quản lý cho biết, nhà xưởng này do công ty sử dụng làm kho chứa, hiện lưu trữ khoảng 7.000 tấn thép. Khi bão xảy ra, nhà xưởng sập đã làm hư hỏng 9 ô tô tải và đầu kéo. Theo đơn vị quản lý, công trình được xây dựng bằng khung thép chịu lực lớn, đã trải qua nhiều cơn bão và đi vào hoạt động khoảng 10 năm nay.

Rất may, vào sáng sớm khi nhà xưởng đổ sập, chưa có công nhân đến làm việc nên không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản được ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng.

Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.