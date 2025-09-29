Trưa ngày 29/9, xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên đã hứng chịu một trận lốc xoáy mạnh, gây hư hại cho nhiều nhà dân.

Xác nhận thông tin trên với PV VietNamNet, ông Nguyễn Đức Trọng, Chủ tịch UBND xã Thái Thụy, cho biết cơn lốc hình thành từ trận mưa lớn kèm gió mạnh, cuốn qua địa bàn xã với tốc độ cao. Sức mạnh và sự di chuyển của cơn lốc này lớn đến nỗi nhiều người dân đã nhìn thấy rõ nó từ khoảng cách xa.

Trận giông lốc gây thiệt hại nặng nề tại xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: XĐ

Cơn lốc xoáy đã càn quét qua khu vực dân cư, nhanh chóng cuốn văng nhiều tấm tôn nhà dân. Chỉ trong vài phút, hàng loạt mái nhà đã bị hư hỏng nặng. Đáng chú ý, ngay cả cổng sắt kiên cố của một số nhà cũng bị đổ sập, đồ đạc và bàn ghế bên trong bị hất tung ra ngoài đường.

Ngay sau khi lốc xoáy tan, lực lượng chức năng xã Thái Thụy đã lập tức có mặt tại các khu vực bị thiệt hại để kiểm tra và hỗ trợ người dân.

Ông Trọng cho biết: "Hiện chúng tôi đang có mặt tại những khu vực bị ảnh hưởng để thống kê thiệt hại. Chúng tôi sẽ thông báo con số cụ thể sau khi hoàn tất".