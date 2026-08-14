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Tối 14/8, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội, Đội CSGT đường bộ số 6 phát hiện một ô tô bồn hút bể phốt làm chất thải tràn xuống mặt đường Vành đai 3 trên cao (đoạn ngang tòa nhà Keangnam).

Hình ảnh ô tô bồn làm rơi vãi chất thải tại Vành đai 3 trên cao. Ảnh chụp màn hình

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSGT đường bộ số 6 đã xác định người điều khiển xe bồn trên là anh T.V.H. (SN 1986, trú tại Hà Nội) và mời người này trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, tài xế H. khai nhận, khoảng 12h15 cùng ngày, bản thân điều khiển xe di chuyển trên đường Vành đai 3 trên cao, hướng cầu Thăng Long. Do sơ ý đóng nắp bồn không chặt, khiến nắp bị bung dẫn đến chất thải chảy xuống mặt đường.

Tài xế T.V.H. làm việc cới cán bộ CSGT. Ảnh: CACC

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế T.V.H. về hành vi điều khiển xe chở chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông, với mức phạt tiền 3 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe.

Phòng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện chở chất thải, chất lỏng phải kiểm tra kỹ tình trạng phương tiện, nắp bồn và các thiết bị liên quan trước khi lưu thông; chủ động phòng ngừa việc chất thải rơi, vãi hoặc chảy xuống đường, gây mất vệ sinh môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.