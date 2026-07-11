Ngày 11/7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM cho biết đã triệt phá thành công một đường dây tổ chức thu gom, vận chuyển và đổ trái phép chất thải rắn thông thường (chất thải xây dựng) với khối lượng cực lớn trên địa bàn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội 4 thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an xã Tân Vĩnh Lộc phát hiện một xe ben đang có hành vi đổ hỗn hợp chất thải xây dựng tại khu đất rộng thuộc ấp 60, xã Tân Vĩnh Lộc.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ Chương A Sám (chủ khu đất) là người thuê Nguyễn Trần Minh Trung tổ chức san lấp bằng xà bần. Trung thuê Đỗ Minh Hùng thực hiện việc san lấp. Hùng tiếp tục thuê Lê Cao Thìn tìm nguồn chất thải xây dựng và tổ chức phương tiện vận chuyển.

Sau đó, Thìn cùng Nguyễn Thanh Thiệp, Võ Ngọc Lành trực tiếp đi thu gom, vận chuyển chất thải từ các công trình xây dựng, phá dỡ nhà ở trên địa bàn TPHCM về đổ trái phép tại khu đất của Sám.

Hiện trường vụ đổ chất thải trái phép. Ảnh: CAC

Kết quả giám định và đo đạc xác định, tổng khối lượng chất thải rắn xây dựng bị đổ trái phép tại khu vực này lên tới gần 800 tấn. Hành vi của các đối tượng có đủ dấu hiệu cấu thành tội "Gây ô nhiễm môi trường".

Hiện Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng nêu trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TPHCM khuyến cáo, đối với chủ đất, đơn vị thi công và cá nhân khi có nhu cầu san lấp mặt bằng phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường; tuyệt đối không tiếp nhận, vận chuyển hoặc tiếp tay cho việc đổ chất thải xây dựng trái phép.

Đối với người dân, khi phát hiện các hành vi đổ chất thải, xà bần sai quy định, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời, chung tay bảo vệ môi trường và mỹ quan đô thị.