Tại một khu chung cư trên địa bàn xã Đông Anh (Hà Nội), hình ảnh một chiếc ghế đá được đặt chiễm chệ giữa vị trí đỗ ô tô, bên dưới còn gắn kèm một cục bê tông lớn và được khóa lại bằng dây thép chắc chắn, đang gây bức xúc trong cộng đồng cư dân.

Theo phản ánh, khu vực này vốn là bãi đỗ xe miễn phí dành riêng cho cư dân trong tòa nhà, ai đến trước thì đỗ trước. Tuy nhiên, một cá nhân đã ngang nhiên đặt vật cản cố định để "giữ chỗ" cho riêng mình.

“Xí chỗ” đỗ ô tô bằng ghế đá và cục bê tông tại khu vực đỗ xe miễn phí dành cho cư dân.

Hành vi dùng ghế đá và cục bê tông để chiếm chỗ trong khu vực đỗ xe chung khiến nhiều người bức xúc. Chị Nguyễn Nh., cư dân tòa P2 của chung cư, bày tỏ: "Chỗ đỗ xe, dù có mất phí hay không, thì hành động chiếm chỗ kiểu này là rất phản cảm. Khi nào có biển số xe trong ô thì mới coi là có quyền sử dụng chỗ đó. Ban quản lý cần xử lý triệt để để tránh làm mất đi hình ảnh văn minh của khu chung cư".

Anh T., một cư dân khác, cũng chia sẻ: "Tôi về muộn nên không có chỗ đỗ. Mấy hôm trước chỉ thấy một cục xi măng, giờ thì bê hẳn cả ghế vào khóa lại thế này thì thật không thể chấp nhận".

Anh D., cư dân sống tại chung cư, cũng bức xúc: "Tôi không hiểu sao lại để nguyên một cái ghế đá và cục bê tông to nặng ngay giữa sân như vậy. Mỗi lần muốn đỗ xe lại phải mất công bê sang chỗ khác thì thật quá phiền".

Hình ảnh thực tế cho thấy chiếc ghế đá đã được khóa chặt cùng cục bê tông, chiếm trọn một vị trí đỗ xe giữa sân.

Đại diện Ban quản lý tòa nhà cho biết, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh từ cư dân, đơn vị đã cử người xuống kiểm tra hiện trạng. Sự việc được xác định mới xảy ra trong vài ngày trở lại đây. Tuy nhiên, do khu vực này camera bị che khuất nên hiện chưa thể trích xuất được hình ảnh để xác định người vi phạm.

Ban quản lý đang phối hợp cùng cư dân để tìm ra đối tượng, đồng thời sẽ tiến hành di dời vật cản để trả lại chỗ đỗ xe chung cho mọi người.

Hành vi khiến nhiều người bức xúc.