Chiều 7/10, trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Minh Châu, Chủ tịch UBND phường Tân Giang cho biết, do lũ trên sông dâng cao, cuồn cuộn đổ về khiến 2 cây cầu treo trên địa bàn phường bị hư hỏng nặng, giao thông bị tê liệt.

Cụ thể, vào 12h30 cùng ngày, lũ cuồn cuộn đổ về cuốn theo bụi tre to mắc vào thân cầu treo Nà Hoàng - cây cầu bắc qua sông Hiến, chiều dài khoảng 3km, kết nối 50 hộ dân tổ Hoà Chung 5. Do vật cản lớn, lũ chảy xiết khiến cầu rung lắc dữ dội, mặt cầu bị vặn, hư hỏng nặng, mất liên kết đường giao thông 2 bờ sông Hiến.

Cầu Nà Hoàng dài 3km bắc qua sông Hiến bị hư hỏng nặng, giao thông qua đây tê liệt. Ảnh: M.C

Cũng trên sông Hiến, do lũ dâng cao, cầu treo Nà Đinh cũng đang chìm trong biển nước, cô lập 25 hộ dân tổ Lê Chung 6.

"Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, phong tỏa khu vực nguy hiểm, đồng thời rà soát, thống kê thiệt hại và lên phương án khắc phục tạm thời để người dân không bị cô lập", ông Châu nói.

Do ảnh hưởng của bão số 11, hôm nay (7/10) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng xuất hiện mưa lớn kéo dài khiến mực nước các sông, suối dâng cao, đặc biệt là sông Bằng Giang và sông Hiến. Dự báo trong 1-2 ngày tới, mưa lớn vẫn tiếp diễn, gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

Lũ trên sông Bằng Giang dâng cao, nhiều khu dân cư đã chìm trong biển nước. Ảnh: La Ngà

Trong ngày 7/10, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hoà đã ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn tỉnh, trong đó đề ra các biện pháp xử lý khẩn cấp cần được áp dụng ngay lập tức. Cụ thể:

Chính quyền địa phương cần tập trung hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại nhà ở, nhanh chóng ổn định đời sống. Các đơn vị phải thực hiện chính sách cứu trợ, hỗ trợ kịp thời cho các hộ bị thiệt hại nặng, hộ có người bị thương hoặc tử vong. Đặc biệt, chính quyền phải khẩn trương tổ chức cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và bố trí chỗ ở tạm, với yêu cầu tuyệt đối không để ai bị đói, rét, không có nơi ở.

Đồng thời, các lực lượng cần huy động nhân lực thực hiện ngay công tác vệ sinh môi trường các khu vực bị ngập lụt sau khi nước rút, nhằm không để phát sinh dịch bệnh.

Về phòng ngừa, các cơ quan liên quan phải tổ chức rà soát, xác định các khu vực nguy hiểm (khu vực lũ quét, sạt lở) để xây dựng kịch bản sơ tán, di dời kịp thời, tuyệt đối bảo đảm an toàn tính mạng con người. Về hạ tầng, các đơn vị chuyên môn phải khẩn trương khắc phục để đảm bảo thông suốt và an toàn các tuyến đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước sinh hoạt và thủy lợi.

Về quản lý, UBND các xã, phường phải thực hiện nghiêm túc các công điện chỉ đạo liên quan. Các đơn vị cần kiểm tra, rà soát, thống kê đầy đủ và chính xác toàn bộ thiệt hại để Chủ tịch UBND tỉnh có cơ sở bố trí ngân sách địa phương, nhằm nhanh chóng ổn định lại đời sống và khôi phục sản xuất kinh doanh theo quy định.