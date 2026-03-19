Ngày 19/3, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) về phương án tổ chức thu phí tạm tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 chính thức được đưa vào khai thác.

Lắp đặt các thiết bị phục vụ thu phí trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: A.X

Theo VEC, việc thu phí tạm nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, đảm bảo khai thác giai đoạn đầu của tuyến cao tốc mà vẫn tránh thất thoát, lãng phí.

VEC đề nghị chủ đầu tư sớm hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại khu vực trạm thu phí tạm, bao gồm móng trụ, dầm treo, và các hạng mục liên quan. Đồng thời, phải lắp đặt đầy đủ thiết bị thu phí không dừng (ETC) và chặn toàn bộ các điểm mở trên tuyến để kiểm soát phương tiện, tránh thất thoát.

Về tổ chức giao thông, VEC yêu cầu cập nhật phương án tạm thời, tháo dỡ hoặc di dời các biển báo gây xung đột thông tin tại khu vực trạm thu phí, đảm bảo sự rõ ràng và an toàn cho lái xe.

Đặc biệt, VEC lưu ý phương án bố trí làn không thu phí tại nhánh C, nút giao Quốc lộ 51. Việc bố trí làn này nếu không được điều tiết có thể gây ùn tắc. Nguyên nhân, do cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đang thi công mở rộng, đặc biệt khu vực nhánh C trạm thu phí Quốc lộ 51 bị ảnh hưởng, dễ gây xung đột các luồng xe.

Toàn cảnh nút giao Long Thành. Ảnh: Hoàng Anh

VEC đề xuất bổ sung phân luồng bằng vạch sơn, rào chắn, biển báo và dải phân cách cứng trước nhánh C, đồng thời kéo dài dải phân cách từ trạm đến nút giao Long Thành để ngăn phương tiện rẽ sai hướng. Làn không thu phí chỉ dùng trong tình huống khẩn cấp và phải có lực lượng chức năng điều tiết.

Các dự án thành phần 2 và 3 của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài hơn 37km giữa Đồng Nai và TPHCM dự kiến khai thác trước ngày 31/3, kết nối liên thông với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.