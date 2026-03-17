Ngày 17/3, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai phương án tổ chức giao thông đối với dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo Ban 85, đơn vị đang chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn tất thủ tục để đưa tuyến chính vào khai thác trước 31/3; đồng thời đề nghị tỉnh xem xét, cho ý kiến một số giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo kế hoạch thông xe.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn giáp ranh giữa tỉnh Đồng Nai và TPHCM. Ảnh: Hoàng Anh

Theo phương án đề xuất, xe dưới 24 chỗ được lưu thông hai chiều từ nút giao Long Thành đến nút giao Quốc lộ 56 và ngược lại.

Từ TPHCM hoặc Dầu Giây đi Vũng Tàu có hai lộ trình: qua nút giao Quốc lộ 51, ra trạm thu phí rồi quay đầu vào cao tốc bằng làn phải; hoặc rẽ vào đường Bưng Môn khoảng 1,1 km để nhập vào cao tốc.

Chiều ngược lại, từ Vũng Tàu đi TPHCM hoặc Dầu Giây, xe vào cao tốc tại nút giao Quốc lộ 56, đến Km17+700 rẽ phải lên cầu vượt, theo nhánh N7 để đi về TPHCM hoặc Dầu Giây.

Về kết nối dân cư, tuyến cao tốc đi qua các xã Long Thành, Long Phước, Phước Thái, chia cắt khu vực hai bên. Dự án bố trí 5 cầu vượt và 6 hầm chui, song một số hạng mục chưa hoàn thành do vướng mặt bằng.

Cụ thể, cầu vượt Km25+780 (ĐT770B) và đoạn đường gom từ Phước Bình đến hầm chui cầu Sông Vạc chưa thi công xong. Người dân phải đi theo đường gom đến các cầu vượt lân cận hoặc sử dụng đường tạm đã được thống nhất với địa phương.

Ban 85 cho biết đã phối hợp với xã Phước Thái làm đường gom tạm phục vụ đi lại; khi được bàn giao đủ mặt bằng sẽ hoàn thiện hệ thống đường gom theo thiết kế.