Theo đó, riêng trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ có 10 ô tô hóa trang hoạt động ghi hình giúp phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm giao thông. Những ô tô này được gắn các thiết bị hiện đại, có thể trích xuất dữ liệu làm căn cứ xử phạt nguội.

Các hành vi vi phạm được lực lượng chức năng tập trung xử lý gồm: dừng, đỗ trái phép trên cao tốc; chạy quá tốc độ; chuyển làn sai quy định; đi vào làn khẩn cấp; chuyển làn không bật tín hiệu; không đi đúng làn đường...

Cán bộ CSGT làm nhiệm vụ trên cao tốc. Ảnh: C08

Đại diện Cục CSGT cho biết, trong ngày 18/3, các đội CSGT đường bộ cao tốc thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt đã triển khai cán bộ, chiến sĩ ghi nhận hình ảnh vi phạm trên các tuyến cao tốc.

Lực lượng chức năng đã phát hiện 319 phương tiện vi phạm, gồm 22 xe khách, 91 xe tải, 157 xe con và 49 xe container. Trong đó, cảnh sát làm rõ 176 trường hợp vi phạm về tốc độ, 42 trường hợp dừng, đỗ xe trên đường cao tốc, 25 trường hợp chuyển làn đường không đúng quy định...

Trước đó, trong hai ngày 16-17/3, trên tuyến Pháp Vân – Cao Bồ – Mai Sơn – Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã phát hiện 185 trường hợp vi phạm.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết, phát huy kết quả đạt được, với mục tiêu kiềm chế, giảm tai nạn giao thông, thời gian tới đơn vị tiếp tục tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp hóa trang; xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.