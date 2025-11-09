Ngày 9/11, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng) thông báo phương án tổ chức giao thông tạm thời trên tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan, đoạn La Sơn – Hòa Liên.

Theo đơn vị này, thời tiết tại khu vực tuyến qua địa phận TP Huế và TP Đà Nẵng vẫn diễn biến phức tạp. Dù không còn mưa lớn kéo dài như những ngày trước, song mưa rải rác khiến đất đá trên mái taluy đã no nước, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao.

Tại các vị trí từng xảy ra sạt lở, Ban Quản lý đã chỉ đạo nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị thi công hốt dọn cả ngày lẫn đêm để sớm đảm bảo thông xe toàn tuyến. Đến ngày 31/10, dự án đã tạm thông xe một làn.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết và địa hình đèo dốc quanh co, ban đêm thường có sương mù dày đặc nên nguy cơ sạt lở và mất an toàn giao thông vẫn còn cao.

Phương tiện được huy động để thu dọn đất đá sạt lở trước đó. Ảnh: G.X

Theo phương án, các đoạn Km50+700 – Km50+800, Km41+450 – Km41+550 và Km42+700 – Km42+800 (thuộc phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) sẽ tạm thời lưu thông một làn xe. Lực lượng chức năng sẽ bố trí điều tiết 24/24 và theo dõi tình hình trong 10 ngày, từ 10/11 đến 20/11. Sau thời gian này, nếu đảm bảo an toàn, tuyến sẽ được mở lại hai làn.

Trong thời gian trên, sẽ cấm các loại xe khách và xe tải trên 6 trục lưu thông trên tuyến.

Các phương tiện chỉ được phép di chuyển từ 5h đến 17h hàng ngày. Đồng thời, hệ thống biển báo cấm và chỉ dẫn sẽ được bổ sung tại các nút giao và tuyến kết nối từ Quốc lộ 1A lên cao tốc.

Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh khuyến cáo người điều khiển phương tiện tuân thủ nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn khi lưu thông qua đoạn La Sơn – Hòa Liên trong thời gian khắc phục sạt lở.

Cao tốc La Sơn – Túy Loan là một đoạn thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, dài 77,5 km. Tuyến gồm hai đoạn: La Sơn – Hòa Liên (66 km, trong đó hơn 11 km đi qua Vườn quốc gia Bạch Mã, nối TP Huế và TP Đà Nẵng) và Hòa Liên – Túy Loan.

Trước đó, ngày 27/10, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, đoạn La Sơn – Hòa Liên xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông.