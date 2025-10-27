Sáng 27/10, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nước lũ từ sườn đồi ào ạt tràn qua tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan (đoạn Km14, thôn Xuân Phú, xã Khe Tre, TP Huế), khiến nhiều đoạn bị ngập sâu, sạt lở đất đá và giao thông bị chia cắt.

Theo người dân địa phương, khoảng 6h, dòng nước đục ngầu kèm theo bùn đất từ khu vực taluy dương bất ngờ đổ xuống mặt đường cao tốc. Mưa ngày càng lớn, nước từ đầu nguồn tiếp tục tràn về khiến tình hình thêm phức tạp.

Nước chảy tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan. Ảnh: Như Khánh

Chị Như Khánh, người dân địa phương, cho biết: “Đến hơn 8h, mưa vẫn rất lớn, nước chưa rút, dòng nước từ đầu nguồn tiếp tục đổ về khiến đoạn đường cao tốc bị ngập nặng".

Tại hiện trường, một đoạn taluy dương bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều khối đất đá, cây gỗ đổ tràn xuống mặt đường. Một số phương tiện đang lưu thông bị mắc kẹt, trong đó có một ô tô bị nước lũ làm hư hỏng nặng phần thân và kính sau. Lực lượng chức năng đã phải huy động xe cứu hộ đến hiện trường, cẩu phương tiện gặp nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhiều tài xế buộc phải dừng xe chờ nước rút, khiến giao thông trên cao tốc bị tê liệt. Ảnh: Như Khánh

Ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc Ban Quản lý dự án mở rộng La Sơn – Hòa Liên, cho biết từ đêm 26 đến sáng 27/10, khu vực tuyến cao tốc xuất hiện mưa đặc biệt lớn.

Theo ông Hiệp, đoạn Km14 thuộc địa phận TP Huế bị nước tràn qua mạnh, phía Đà Nẵng cũng có hiện tượng chảy tràn nguy hiểm. Đơn vị quản lý phối hợp với CSGT tổ chức phân luồng, tạm dừng phương tiện lưu thông qua cao tốc để đảm bảo an toàn.