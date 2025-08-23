Sáng 15/8, ông Đ.V.P (64 tuổi, trú tại TPHCM) được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng, kèm khối phồng bất thường.

Qua thăm khám lâm sàng, khi ấn vào khu vực xung quanh rốn, bác sĩ ghi nhận thành bụng ở hố chậu phải có hiện tượng co cứng (đề kháng hố chậu) và người bệnh có cảm giác đau. Kết hợp cùng kết quả cận lâm sàng, các bác sĩ xác định người bệnh có khối thoát vị rốn với cổ lỗ thoát vị rộng 25mm cần được phẫu thuật gấp.

Tuy nhiên, người bệnh vốn có nhiều bệnh lý nền mạn tính tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình phẫu thuật. Do đó, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn kỹ lưỡng để đưa ra các phương án xử trí, đảm bảo an toàn cho ca mổ.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

17h30 cùng ngày, ca phẫu thuật điều trị thoát vị rốn dưới phương pháp gây mê nội khí quản đã bóc tách, xử lý khối thoát vị rốn kích thước khoảng 4×4 cm, đưa trở lại ổ bụng thành công.

Để tránh bỏ sót tổn thương, ê-kíp tiếp tục thám sát vùng hố chậu phải và phát hiện mảnh xương cá sắc nhọn mắc kẹt ở đoạn cuối hồi tràng. Dị vật này đã gây thủng ruột, dẫn tới phản ứng viêm làm ruột thừa dính chặt và viêm thứ phát.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành gắp bỏ dị vật và cắt ruột thừa bị viêm. Tất cả đều được hoàn tất trong một lần gây mê duy nhất, đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh, hạn chế biến chứng rò và thoát vị tái phát.

Ca ba bệnh lý thoát vị rốn, dị vật hồi tràng và ruột thừa viêm đều rất nguy hiểm tới tính mạng. Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi sát sao.

Thạc sĩ, bác sĩ Mai Văn Dũng, Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, những biến chứng từ dị vật đường tiêu hóa có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu không được phát hiện kịp thời. Người dân cần đặc biệt cẩn trọng khi ăn uống, nhất là với các loại hạt hoặc thực phẩm có xương cần nhai kỹ, nuốt chậm để tránh dị vật.

Khi có dấu hiệu như đau bụng kéo dài, đau khu trú hoặc xuất hiện khối phồng bất thường, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Ngoài ra, bác sĩ Dũng khuyến cáo thêm việc khám sức khỏe định kỳ cũng đóng vai trò then chốt, giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý nguy hiểm diễn tiến âm thầm mà người bệnh không hề hay biết.

Nhập viện cấp cứu, điều trị suốt 14 ngày sau khi chế biến thịt lợn Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh vừa điều trị thành công cứu sống một bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi, viêm màng não sau khi chế biến thịt lợn.

Cấp cứu hai trẻ bị cha phóng hỏa lúc sáng sớm Hai trẻ là chị em ruột được đưa vào cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng toàn thân sau khi người cha phóng hỏa vào lúc sáng sớm.