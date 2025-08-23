Trong 4 tháng qua, Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) đã cứu sống thành công 6 trường hợp ngưng tim ngoài bệnh viện, trong đó 3 ca xảy ra khi chơi thể thao hoặc vận động mạnh. Các ca bệnh cho thấy kỹ thuật hồi sinh tim phổi kịp thời tại hiện trường đóng vai trò quyết định đến khả năng sống sót và hồi phục.

Ông W.C.N. (74 tuổi, quốc tịch Malaysia và Singapore) đột ngột ngưng tim khi chơi tennis tại phường Hạnh Thông (TPHCM) sáng sớm 11/7. Nhân viên y tế gần đó nhanh chóng thực hiện hồi sinh tim phổi cho ông N. và gọi cấp cứu 115, máu được duy trì lưu thông đến não và các cơ quan quan trọng trong suốt quá trình vận chuyển.

Tại bệnh viện, ê-kíp y tế kích hoạt báo động đỏ, phối hợp nhiều chuyên khoa. Sau 45 phút hồi sức chuyên sâu, bao gồm sốc điện, kiểm soát thân nhiệt, lọc máu và bảo vệ não, ông N. hồi phục hoàn toàn và xuất viện không di chứng. Tổng thời gian ngừng tim của bệnh nhân là 95 phút.

Nhiều ca ngưng tim, ngưng thở đã được cứu sống gắn liền với hiệu quả của mô hình cấp cứu trước viện đang được Bệnh viện Quân y 175 thí điểm tại Phường Hạnh Thông, TPHCM.

Ca bệnh thứ hai được cấp cứu thành công là ông P.V.L (sinh năm 1945) bị nhồi máu cơ tim khi đang đi bộ. Người xung quanh kịp thời ép tim ngoài lồng ngực trong 2 phút đầu tiên. Khi nhập viện, bệnh nhân được hồi sức và can thiệp mạch vành khẩn cấp, chỉ sau 8 phút đã có mạch trở lại. Ông xuất viện mà không gặp di chứng thần kinh.

Một trường hợp đáng tiếc là anh P.T.B. (20 tuổi) ngưng tim khi đá bóng nhưng không được sơ cứu hồi sinh tim phổi tại chỗ. Dù được đưa đến bệnh viện và hồi sức tích cực, não thiếu oxy quá lâu, dẫn đến nguy cơ tổn thương não nghiêm trọng.

Các ca bệnh trên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sơ cứu kịp thời ngay tại hiện trường mang lại cơ hội sống cho người gặp nạn.

Theo Trung tá, bác sĩ Diệp Hồng Kháng, Phó Chủ nhiệm Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Quân y 175, hồi sinh tim phổi sớm tại hiện trường duy trì tưới máu não, tăng cơ hội sống sót và giảm nguy cơ di chứng. Những trường hợp được ép tim ngay lập tức thường hồi phục nhanh hơn, ngay cả khi thời gian ngưng tim kéo dài. Ngược lại, nếu không được sơ cứu trước khi vào viện, bệnh nhân cần hồi sức lâu hơn và dễ để lại di chứng nặng.

Bác sĩ Kháng nhấn mạnh ba yếu tố then chốt để cứu sống bệnh nhân ngưng tim:

- Thực hiện hồi sinh tim phổi sớm tại hiện trường: Duy trì lưu thông máu trong “thời gian vàng” (vài phút đầu sau ngưng tim).

- Hệ thống phản ứng nhanh nội viện: Xử trí nguyên nhân và hồi sức chuyên sâu tại bệnh viện.

- Điều trị toàn diện sau hồi sức: Kiểm soát thân nhiệt, lọc máu, bảo vệ não và phục hồi chức năng sớm.

Các chuyên gia của bệnh viện đưa ra khuyến cáo, người trên 60 tuổi hoặc có bệnh tim mạch nên khám sức khỏe định kỳ, tuân thủ điều trị và vận động điều độ. Đặc biệt, mỗi gia đình cần chủ động học kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực để không bỏ lỡ “thời gian vàng” khi có sự cố xảy ra.

