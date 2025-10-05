Bà N.P.A. (42 tuổi, Tây Mỗ, Hà Nội) đang chơi pickleball cùng bạn bè thì trượt ngã khi cố gắng đỡ bóng. Cánh tay phải của bà va mạnh xuống đất, không thể cử động, kèm theo đau nhói dữ dội, sưng phù và cảm giác lỏng lẻo. Ngay lập tức, bà được đưa đến bệnh viện.

Kết quả chụp chiếu cho thấy bà bị gãy phức tạp 1/3 giữa dưới xương cánh tay, với mảnh vỡ hình cánh bướm kích thước lớn. Vùng mô mềm quanh ổ gãy sưng nề, bầm tím lan rộng, kèm nguy cơ tổn thương thần kinh và mạch máu. Bác sĩ Lê Quang Huy, chuyên khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh sọ não, đã chỉ định phẫu thuật.

Tai nạn chấn thương do chơi pickleball phổ biến. Ảnh: V.A.

Ca mổ diễn ra thành công, xương gãy được cố định chắc chắn bằng nẹp vít. Ngay sau phẫu thuật, bà N.P.A. đã có thể cử động nhẹ các ngón tay, không còn cảm giác lỏng lẻo ở cánh tay. Sau ba ngày tập phục hồi chức năng, bà đã tự cầm thìa, đánh răng và ký tên bằng tay phải. Dự kiến, bà sẽ trở lại sinh hoạt bình thường sau 1-2 tháng.

Một trường hợp bị rách sụn chêm do chơi pickleball liên tục. Trường hợp khác là chị N.T.G. (32 tuổi, Long Biên, Hà Nội), người mới chơi pickleball và tham gia một trận đấu kéo dài 3 giờ. Sau trận, chị cảm thấy đau dữ dội ở gối phải, không thể gập hay duỗi gối bình thường do cảm giác co cứng.

Kết quả chụp MRI cho thấy chị bị rách sụn chêm dạng quai xô phức tạp, với mảnh sụn di lệch vào khoang khớp, gây “kẹt gối”. Các bác sĩ đã phẫu thuật nội soi khẩn cấp để giải phóng khớp và khâu lại phần sụn bị rách, bảo tồn tối đa cấu trúc gối.

Bác sĩ Chế Đình Nghĩa – chuyên gia về chấn thương chỉnh hình ở Hà Nội cho rằng nguy cơ chấn thương từ pickleball lớn. Đây môn thể thao kết hợp giữa bóng bàn, cầu lông và tennis, đang ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam nhờ tính giải trí cao, dễ chơi và giúp vận động toàn thân. Tuy nhiên, chính sự dễ tiếp cận này khiến nhiều người chủ quan, chơi liên tục trong thời gian dài mà không đánh giá đúng sức chịu đựng của cơ thể.

Theo bác sĩ Nghĩa, việc vượt quá giới hạn vận động, đặc biệt ở những người không thường xuyên tập luyện thể lực, có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho sụn, gân, dây chằng hoặc khớp. Ông khuyến cáo người chơi cần lắng nghe cơ thể, không so sánh hay chạy theo cường độ của người khác để tránh rủi ro chấn thương.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Võ Tường Kha, Trưởng Bộ môn Y học thể thao, Trường Đại học Y Dược Hà Nội, cho biết pickleball mang lại niềm vui và sức khỏe nhưng được nhiều báo cáo về gia tăng chấn thương.

Vì vậy, trước khi chơi, nên khởi động kỹ và tập luyện thể lực đều đặn. Người chơi không đánh quá sức hoặc liên tục trong thời gian dài. Nếu cảm thấy đau hoặc bất thường ở khớp, cần dừng lại và thăm khám ngay.

