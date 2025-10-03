Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TPHCM) đã tiếp nhận cấp cứu người đàn ông T.T. V (41 tuổi). Người này nhập viện trong tình trạng sốc mất máu nặng sau khi tự đâm ba nhát vào vùng ngực. Theo thông tin ban đầu, người bệnh trong lúc mâu thuẫn gia đình đã tự đâm bản thân.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận người bệnh có mạch nhanh, huyết áp tụt, tĩnh mạch cổ nổi, biểu hiện của chèn ép tim cấp và sốc mất máu nghiêm trọng.

Qua thăm khám và siêu âm tim tại giường, kết quả cho thấy tràn máu màng tim nhiều, tràn máu màng phổi trái và nghi ngờ thủng thất phải. Đây là một tổn thương đặc biệt nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng trong thời gian ngắn nếu không được xử trí kịp thời. Trước tình trạng nguy kịch, người bệnh được hồi sức tích cực và khẩn trương đưa vào phòng mổ cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật mở ngực, ê-kíp ghi nhận có hai vết thương xuyên thất phải dài 1cm, một vết thương mỏm tim 1cm, cùng lượng máu tràn trong khoang màng tim và khoang ngực khoảng 2 lít. Các bác sĩ đã nhanh chóng khâu cầm máu các vết thương tim, dẫn lưu màng phổi, kiểm soát tình trạng mất máu, giúp người bệnh vượt qua cơn nguy kịch.

Nhờ sự phối hợp khẩn trương và chuyên môn vững vàng, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Hiện tại, người bệnh đã hồi phục tốt, tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, và đang được tiếp tục theo dõi, chăm sóc sau mổ.

BS.CKII Lê Ngọc Hà – Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp cho biết, vết thương tim là một trong những tình huống cấp cứu tối khẩn. Chỉ cần chậm vài phút, người bệnh có thể ngưng tim, mất cơ hội sống. Việc xử trí nhanh, hồi sức tích cực và phẫu thuật kịp thời là yếu tố quyết định giúp cứu sống người bệnh.

Đây là một trong những trường hợp vết thương tim đặc biệt nguy hiểm nhưng đã được cấp cứu và xử trí thành công nhờ vào sự nhanh chóng, chính xác và tận tâm của đội ngũ y bác sĩ.

