Tối 1/10, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận và cấp cứu cho một bệnh nhân bị vỡ tràng do tai nạn hy hữu. Theo đó, ông D.T.T. (44 tuổi, ngụ xã Củ Chi, TPHCM) được đưa đến cấp cứu trong tình trạng bụng đau dữ dội và co cứng.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nguy kịch này xuất phát từ một trò đùa nghịch bất cẩn. Trong lúc làm việc, đồng nghiệp đã dùng vòi xịt hơi áp lực cao - loại sử dụng để thổi khô thiết bị - hướng vào vùng hậu môn của anh T. Ngay lập tức, anh đau bụng dữ dội và phải nhập viện khẩn cấp.

BS.CKI Nguyễn Đình Huân - Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp cho biết, kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy khung đại tràng của người bệnh giãn căng bất thường. Chẩn đoán xác định vỡ tạng rỗng, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cấp cứu.

Trong quá trình mổ, ê-kíp y tế phát hiện trực tràng của anh T. có lỗ vỡ lớn khoảng 4cm, kèm theo nhiều dịch tiêu hóa tràn vào vùng hạ vị - một dấu hiệu cho thấy tình trạng nguy hiểm của vết thương. Các bác sĩ đã tiến hành khâu lỗ vỡ và thực hiện làm hậu môn tạm thời để bảo vệ vết thương và cho phép đường tiêu hóa hồi phục.

Hiện sức khỏe người bệnh đã ổn định sau ca mổ. Theo kế hoạch điều trị, sau khoảng 3 tháng, anh T. sẽ phải phẫu thuật lần thứ hai để tái lập lại đường tiêu hóa tự nhiên.

Bác sĩ Huân cũng cảnh báo về những hành động thiếu hiểu biết hoặc đùa giỡn tương tự: "Đây không phải là trường hợp đầu tiên chúng tôi tiếp nhận. Những hành vi như thế này có thể dẫn đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí tử vong”.

Theo bác sĩ Huân, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương từng tiếp nhận nhiều ca thủng, vỡ ruột do các nguyên nhân tương tự như bơm nước áp lực cao, đưa dị vật vào trực tràng, thậm chí sử dụng vòi rửa xe tác động vào hậu môn.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng khí nén, dung dịch hay bất kỳ dụng cụ áp lực cao nào bơm qua hậu môn với bất kỳ mục đích gì, kể cả điều trị táo bón, thải độc hay đùa nghịch. Trong trường hợp có vấn đề về tiêu hóa, cần đến cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị đúng cách thay vì tự ý can thiệp.