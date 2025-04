Các đây ít phút, diễn viên Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền đăng clip cô và diễn viên Thái Vũ làm đám cưới. Cả hai mặc trang phục cô dâu chú rể, trao nhau nụ hôn và những cử chỉ tình tứ trong không gian lãng mạn ngoài trời. "Các bạn không cần ship nữa vì Việt là đáp án cuối cùng của tôi", Ngọc Huyền viết.

Nữ diễn viên không nói cụ thể đây là đoạn clip quảng cáo hay trích từ phim nên các fan của Cha tôi người ở lại được dịp xôn xao. Bởi, theo diễn biến hiện tại của phim thì An (Ngọc Huyền đóng) có tình cảm với Nguyên (Trần Nghĩa đóng). Thêm vào đó, trong bản gốc Lấy danh nghĩa người nhà, nhân vật của cô sẽ cưới Nguyên chứ không phải Việt (Thái Vũ).

Thái Vũ tình tứ hôn má Ngọc Huyền.

Trước đó, Ngọc Huyền và Trần Nghĩa thực hiện bộ ảnh thanh xuân cũng tình tứ không kém với chú thích: "Mãi là anh em, anh Nguyên nhé!".

Khán giả theo dõi Cha tôi người ở lại đã quá yêu tình cảm anh em thân thiết và tuyệt vời của 3 nhân vật Nguyên, An va Việt từ đầu phim nên ra sức đề nghị đạo diễn đừng cho An và Nguyên yêu nhau bởi muốn giữ mãi tình cảm trong sáng họ dành cho nhau.

Loạt ảnh tình cảm của Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền và Trần Nghĩa.

Trong khi nhiều người nhiệt tình "đẩy thuyền" cho An đến với thiếu gia Đại, Ngọc Huyền lại thể hiện rõ quan điểm của cô trên trang cá nhân. "Mọi người cứ ship An với Đại nhưng quên là Đại lăng nhăng thế nào. Không biết đạo diễn có cho đôi này đến với nhau không nhưng nếu là tôi ngoài đời, tôi sẽ không chọn Đại, kể cả Đại thích An thật lòng đi chăng nữa. An sẽ thật mù quáng nếu nghĩ có thể thay đổi được bản chất của 1 người đàn ông và mù quáng hơn khi tin mình là ngoại lệ".

Hiện Cha tôi người ở lại đang phát sóng vào thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VTV3.

Ảnh, clip: FBNV