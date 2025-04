Trong tập 21 Cha tôi người ở lại lên sóng tối nay, ngày 2/4, Việt (Thái Vũ) cuối cùng đã về nước sau 6 năm ở xứ người và giờ là chàng trai trưởng thành, sành điệu. Trong lúc chuẩn bị lên xe về nhà đoàn tụ với gia đình Việt gặp lại mẹ ruột (Kiều Anh) cùng con trai nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn.

Ngay khi về nhà, Việt (Thái Vũ) đã tìm được việc làm ở một khách sạn hạng sang. Ông Chính (Bùi Như Lai) vô cùng tự hào vì hai con trai vừa về nước đã có ngay công việc ưng ý.

Khác với thái độ của 2 ông bố, An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) tiếp tục tìm cớ để tránh mặt hai anh trai với lý do có hẹn từ trước nên phải ra ngoài. Việt mắng An trước mặt cả nhà: "Từ lúc về anh thấy em khác lắm. Em cố tình lạnh nhạt, lảng tránh bọn anh. Anh biết em vẫn còn giận bọn anh. Còn gì ấm ức em nói đi". An lạnh lùng đáp: "Nói ra có giải quyết được gì không?" rồi bước đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Ở diễn biến khác, nghe lời mẹ, Đại (Kiên Trần) cố gắng tiếp cận An ở công ty từ đề nghị giúp giải quyết việc riêng trong gia đình đến rủ cô đi ăn sáng, uống cà phê. Tuy vậy, Đại đành chịu thua vì thái độ cứng rắn của An.

Việt và Nguyên sẽ làm gì để sớm giải quyết mâu thuẫn với An? Diễn biến chi tiết tập 21 Cha tôi người ở lại lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.

