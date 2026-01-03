Hai vợ chồng Trình Tam Quốc và Lệnh Gia từng làm việc nhiều năm trong ngành xuất bản sách. Năm 2021, họ được mời đến Sa Khê (huyện Kiếm Xuyên, thành phố Đại Lý, tỉnh Vân Nam) tham dự một sự kiện. Ngay trong lần đầu đặt chân tới đây, cặp đôi đã bị thu hút bởi vẻ cổ kính, yên tĩnh của thị trấn, theo QQ.

“Ngay cả vào mùa đông, cây cối nơi đây vẫn xanh mướt, khí hậu dễ chịu và con người rất tốt bụng. Ở Sa Khê, truyền thống và hiện đại, văn hóa phương Đông và phương Tây cùng tồn tại và hòa quyện”, bà Lệnh Gia (56 tuổi) chia sẻ.

Vợ chồng bà từng đi nhiều nơi nhưng chưa có địa điểm nào mang lại cảm giác rung động và khao khát như Sa Khê.

“Sau 1 tuần, chúng tôi quyết định ở lại và lập tức tìm một ngôi nhà có sân vườn”, bà nói. Chuyến công tác vốn bình thường đã trở thành bước ngoặt, mở ra một cuộc sống mới cho hai vợ chồng.

Công việc xuất bản ở Bắc Kinh vẫn được duy trì bằng hình thức làm từ xa. Để thoả mãn nhu cầu tinh thần, hai người đã dành hơn nửa năm thu xếp, vận chuyển hơn 40.000 cuốn sách từ Bắc Kinh đến Sa Khê. Tại đây, họ xây dựng không gian đọc sách riêng và mỗi ngày đều dành thời gian đọc trong “thư viện” của mình.

“Thư viện ở đâu thì vùng đất mơ ước ở đó”, bà Lệnh Gia chia sẻ. Dù ở Bắc Kinh hay Sa Khê, việc đọc sách vẫn chiếm phần lớn thời gian rảnh mỗi ngày của cả hai.

Với bà, đọc sách giúp đời sống tinh thần trở nên phong phú, mở ra những chân trời mới. Bà luôn cảm thấy may mắn khi sống ở Sa Khê, bởi “đây chính là hình ảnh vùng đất mơ ước trong suy nghĩ của rất nhiều người”.

Họ làm việc trực tuyến nhưng không hề chậm trễ, thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè và giao lưu với người dân địa phương. Ngoài ra, họ còn vận hành 2 nhà trọ, cung cấp dịch vụ lưu trú cho du khách.

Dù chưa từng học qua thiết kế, họ đã tự lên ý tưởng và xây dựng nhà trọ dựa trên kinh nghiệm và lối sống của bản thân. Công trình này không chỉ mang lại những trải nghiệm mới mà còn mở ra một khởi đầu khác trong sự nghiệp.

Trong 4 năm sinh sống ở Sa Khê, hai người vẫn vận hành ổn định công ty ở Bắc Kinh.

Mỗi ngày, vợ chồng bà đi chợ mua đồ, tự nấu ăn, tận hưởng không gian yên bình mơ ước.

“Chúng tôi không trốn tránh thế giới, cũng không từ bỏ điều gì mà chỉ đang tự kiểm soát nhịp sống của mình. Khi thư viện ở đây, tinh thần của chúng tôi sẽ luôn đủ đầy”, bà Lệnh Gia mỉm cười nói.