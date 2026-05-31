Loại quả đặc sản Hokkaido được bán với giá hơn 958 triệu đồng. Ảnh: Japannews

Tại Nhật Bản, những phiên đấu giá đầu mùa dành cho các loại trái cây cao cấp thường thu hút sự chú ý lớn. Mới đây, trong phiên đấu giá đầu mùa tại chợ đầu mối trung tâm Sapporo, Hokkaido, một cặp dưa lưới Yubari được bán với mức giá kỷ lục 5,8 triệu yên (hơn 958 triệu đồng).

Đây được xem là tín hiệu tích cực cho mùa vụ năm nay của loại trái cây vốn được xem là biểu tượng nông sản của Nhật Bản.

Sau phiên đấu giá, cặp dưa đặc biệt sẽ được trưng bày tại siêu thị Sakuragaoka thuộc hệ thống Keio Store ở thành phố Tama, phía tây Tokyo.

Cặp dưa được mua bởi công ty Futami Seika, đơn vị bán buôn rau quả có trụ sở tại Kushiro. Ông Hirokazu Okubo, đại diện Futami Seika, cho biết vụ mùa năm nay đạt chất lượng rất cao nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, theo Seoul Economic Daily.

“Chúng tôi có vụ mùa tốt nhất. Hy vọng người dân trên khắp Nhật Bản sẽ được thưởng thức hương vị tuyệt hảo của dưa Yubari", ông nói.

Theo ban tổ chức, tổng cộng 912 quả dưa đã được đưa ra đấu giá trong ngày đầu tiên của mùa vụ. Dưa lưới Yubari là đặc sản trứ danh của thành phố Yubari thuộc tỉnh Hokkaido. Dưa nổi tiếng với độ ngọt thanh, thịt mềm và hương thơm đặc trưng.

Hợp tác xã nông nghiệp địa phương cho biết, lượng tuyết mùa đông ít, thời tiết mùa xuân ổn định đã giúp cây trồng phát triển thuận lợi, cho chất lượng quả đồng đều hơn mọi năm.

Trong niên vụ năm nay, hợp tác xã đặt mục tiêu xuất xưởng khoảng 3.086 tấn dưa Yubari, với doanh thu kỳ vọng đạt khoảng 2,1 tỷ yên (347 tỷ đồng).

Không chỉ là một thương hiệu nông sản cao cấp, dưa Yubari còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với thành phố Yubari. Nơi đây từng phát triển nhờ ngành khai thác than đá nhưng sau đó lâm vào khủng hoảng nợ nghiêm trọng. Thành phố dự kiến thanh toán hết các khoản nợ vào cuối năm tài chính hiện tại.