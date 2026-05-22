Cách đây 7 năm, cảm thấy cuộc sống ở TPHCM căng thẳng và ngột ngạt, anh Lê Tuấn (37 tuổi) quyết định cùng vợ con bỏ phố về quê nhà ở phường Lagi, tỉnh Lâm Đồng (thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận cũ).

Tại đây, vợ chồng anh bắt tay vào xây nhà mới và đầu tư thêm kinh phí làm vườn sân thượng, xuất phát từ đam mê trồng trọt, muốn tạo chốn thư giãn xanh mát trên cao.

Anh Tuấn trồng xen kẽ cây ăn trái trên sân thượng để gia đình có quả sạch ăn quanh năm

Khu vườn nằm ở tầng 3, rộng 72m2, được phân chia khoa học. Dọc sân thượng, anh Tuấn thiết kế hai máng xi măng dài ở hai bên. Còn chính giữa, anh bố trí đặt các thùng phi nhựa có dung tích từ 100 lít trở lên để trồng rau trái.

“Để không ảnh hưởng đến kết cấu nhà, mình phải xử lý chống thấm thật kỹ trước khi làm vườn sân thượng. Ngoài ra, mình cũng kê chậu lên cao, đảm bảo thoát nước nhanh và thuận tiện vệ sinh”, anh Tuấn cho hay.

Trong vườn, gia chủ ưu tiên trồng các giống ngắn ngày, dễ chăm, nhanh cho thu hoạch và thích nghi tốt với điều kiện khí hậu địa phương như cải kale, cà tím, cà chua, rau thơm, bầu, bí…

Khu vườn được thiết kế hợp lý giúp tối ưu không gian, đảm bảo thuận tiện cho quá trình chăm sóc hàng ngày

Rau trái trong vườn phát triển tốt, cho thu hoạch thường xuyên

Về cây ăn trái, anh cũng chinh phục thành công nhiều loại như dưa lưới, ổi, lựu, táo Thái, hồng xiêm. Đặc biệt, trong vườn còn có 4 gốc nho, gồm: Mẫu đơn, Black queen (Nhật Bản), Hạ đen và Kyoho đỏ.

Anh Tuấn tiết lộ trồng nhiều nho vì đây là loại trái cây yêu thích của vợ anh.

“Sau một năm trồng, giàn nho đã có lứa trái đầu tiên. Nổi bật nhất là nho Hạ đen. Loại nho này không hạt, vỏ mỏng màu đen thẫm, thịt giòn ngọt, có mùi thơm đặc trưng. Mỗi năm, nho ra trái 2 vụ. Mỗi vụ, tôi thu hoạch được khoảng 7-8kg”, gia chủ cho hay.

Gia đình nhỏ "bội thu" nho

Theo quan sát và kinh nghiệm của anh Tuấn, một trong những khó khăn thường gặp khi trồng trọt trên sân thượng là gió nhiều, có thể làm lá non của cây bị rách.

Chưa kể, vườn ở tầng 3, vị trí không quá cao nên cây trồng vẫn gặp phải tình trạng bị nấm bệnh, côn trùng gây hại như vườn dưới đất.

“Thời gian đầu, mình thấy công đoạn vận chuyển đất lên sân thượng rất vất vả. Mình phải chia đất vào từng bao nhỏ rồi kéo lên. Đến giai đoạn làm vườn lại tiếp tục những công việc tốn nhiều thời gian và công sức như trộn/ủ đất, gieo hạt, chăm sóc cho cây khỏe, ra hoa nhiều, thụ phấn cho cây đậu quả, nuôi trái...

Tuy mệt nhưng mình xem mỗi công đoạn đó như một thử thách để trải nghiệm, thỏa mãn đam mê trồng trọt, làm vườn trên cao”, anh nói thêm.

Một số loại trái cây được anh Tuấn trồng thành công trên sân thượng

Vì làm vườn theo tiêu chí an toàn và sạch nên anh Tuấn hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc trừ sâu, thay thế bằng các dạng thuốc sinh học.

Đến giai đoạn phục hồi cây sau khi thu hoạch, ra hoa hay đậu trái, nuôi trái, anh kết hợp dùng phân bón hữu cơ và vô cơ.

Khi trái đạt chất lượng, trước khoảng 1 tháng, anh tiến hành bọc quả để tránh sâu bọ và chim ăn. Anh cũng lợp thêm tấm poly trên sân thượng để hạn chế phần nào nấm bệnh và tránh làm hỏng hoa đang nở, giúp cây dễ đậu trái hơn vào mùa mưa.

Mỗi gốc dưa lưới, gia chủ thường giữ lại một trái để quả đạt chất lượng tốt nhất, có vị ngọt đậm và thơm

Nhờ được chăm sóc khoa học và thường xuyên nên khu vườn sân thượng của anh Tuấn quanh năm xanh tốt. Các cây ăn trái đều cho năng suất cao.

Riêng dưa lưới, mỗi vụ anh có thể thu hái nửa tạ, mỗi trái nặng chừng 2kg.

Ngoài vườn sân thượng, anh Tuấn còn trồng thêm phong lan và những loại cây kiểng lá ở tầng 2 và dưới trệt. Anh cũng thiết kế hồ thủy sinh hơn 2m ngoài trời.

Anh cho hay, làm vườn sân thượng tuy có nhiều khó khăn, cần kiên trì chăm sóc nhưng bù lại, cả gia đình có nguồn trái cây sạch để thưởng thức quanh năm và thoải mái tận hưởng chốn thư giãn xanh mát trên cao.

“Khu vườn mang lại nhiều niềm vui cho các thành viên khi được tự tay thu hoạch rau trái và thưởng thức. Mỗi khi mệt, ngắm khu vườn là chính thành quả lao động của mình, tôi lại thấy được tiếp thêm động lực”, anh bày tỏ.

