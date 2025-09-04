Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký quyết định của Thủ tướng phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an.

Theo đó, Thủ tướng phê duyệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 3 lĩnh vực.

Cụ thể, với thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử, thời gian giải quyết giảm từ 46 xuống còn 31 ngày; thủ tục thay đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử giảm thời gian giải quyết từ 40 xuống còn 27 ngày; thủ tục cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử giảm thời gian giải quyết từ 3 xuống còn 2 ngày.

Thủ tướng cũng phê duyệt giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép lái xe từ 7 ngày làm việc xuống còn 4,5 ngày làm việc (giảm 2,5 ngày); thời gian giải quyết thủ tục đổi giấy phép lái xe từ 5 xuống còn 3,5 ngày làm việc (giảm 1,5 ngày); thời gian giải quyết thủ tục cấp lại giấy phép lái xe từ 5 xuống còn 3,5 ngày làm việc (giảm 1,5 ngày).

Cảnh sát giao thông Hà Nội cấp đổi giấy phép lái xe. Ảnh: Đình Thành

Đồng thời, Thủ tướng cũng quyết định bỏ thủ tục cấp lại giấy phép sát hạch cho trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2, loại 3 đối với trường hợp giấy phép bị hỏng, mất, thay đổi tên của Trung tâm sát hạch, lý do vì khi giấy phép sát hạch bản giấy bị hỏng, mất thì sử dụng bản điện tử. Trường hợp thay đổi tên Trung tâm sát hạch thì điều chỉnh trên môi trường điện tử.

Theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, các thủ tục đăng ký xe lần đầu được thực hiện trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước và nhập khẩu. Việc đổi và cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bằng dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc trực tiếp... được bổ sung quy định kết quả đăng ký xe được tích hợp trên VNelD của cá nhân và giảm phí, lệ phí đăng ký xe 30% theo mức đang được áp dụng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng cũng phê duyệt giảm 30% phí, lệ phí đăng ký xe theo mức đang được áp dụng khi thực hiện thủ tục: đăng ký xe tạm thời thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đăng ký xe tạm thời thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc trực tiếp.

Về thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi chủ xe (đăng ký sang tên xe), nội dung đơn giản hóa gồm: Thí điểm triển khai giao dịch chuyển quyền sở hữu điện tử phục vụ sang tên xe trên cổng dịch vụ công; thực hiện triển khai đối với các địa phương có dữ liệu hôn nhân đầy đủ. Lý do là để thay thế hợp đồng mua bán xe công chứng, chứng thực bằng dữ liệu điện tử chuyển quyền sở hữu xe trên Cổng dịch vụ công nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian thực hiện cho người dân.

Bên cạnh đó, quy định mới bổ sung kết quả đăng ký xe được tích hợp trên VNelD của cá nhân và giảm phí, lệ phí đăng ký xe 30% theo mức đang được áp dụng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.