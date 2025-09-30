Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10, trên địa bàn Hà Nội có mưa vừa, mưa to từ thời điểm 7h và mưa rất to tập trung với cường độ lớn từ 11-13h (một số khu vực lượng mưa trên 150mm trong 120 phút), sau đó tiếp tục mưa to kéo dài.

Điểm ngập tại ngã tư Liễu Giai. Ảnh: Văn Thành

Theo đó, lượng mưa đo được từ 7-16h ngày 30/9 tại các khu vực trên địa bàn Hà Nội như sau: phường Hai Bà Trưng 323,9mm; phường Ba Đình 188,1mm; phường Ô Chợ Dừa 421mm; phường Yên Sở 260mm; phường Văn Miếu 208mm...; còn đối với các xã: Vĩnh Thanh 331,3mm; Thường Tín 300,7mm; Thanh Trì 205,5mm; Đông Anh 171,2mm...

Điểm ngập trên đường Võ Chí Công. Ảnh: Thế Hưng

Theo số liệu vừa cập nhật từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đến 16h đã có một số điểm hết ngập, giao thông đi lại bình thường: ngã ba Nguyễn Trường Tộ - Phan Huy Ích, Tông Đản, đường 23B (đoạn qua thôn Cổ Điển - xã Hải Bối), Quang Trung (khu vực ga La Khê, Trường THPT Nguyễn Huệ), khu TT17 - Phú La, tổ dân phố số 1+4 Yên Nghĩa.

Công ty đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm ngập và phối hợp hỗ trợ người dân, lực lượng chức năng di chuyển qua khu vực này. Đồng thời, vận hành các trạm bơm đầu mối trên hệ thống: Trạm bơm Yên Sở hoạt động 100% công suất (20/20 bơm) và 100% công suất tại các trạm bơm Cầu Bươu, Đồng Bông 1-2, Cổ Nhuế, Đa Sỹ... nhằm hạ nhanh mực nước.

Đến 16h, mưa lớn vẫn tiếp diễn. Các lực lượng, phương tiện của công ty tiếp tục ứng trực, vận hành trạm bơm theo quy trình để hạ mực nước hệ thống, đồng thời vệ sinh, khơi thông dòng chảy.

Ghi nhận đến nay, số điểm ngập trên toàn thành phố đã nâng lên 82 vị trí.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, từ chiều tối ngày 30/9, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to kèm giông, nên tình trạng úng ngập dự báo sẽ còn diễn ra trên diện rộng.