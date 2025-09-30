Clip nước ngập mái nhà người dân xã Sóc Sơn, Hà Nội:

Theo số liệu vừa cập nhật từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, thành phố có mưa rải rác từ 7h đến 11h, sau đó mưa tập trung với cường độ lớn từ 11h đến 13h.

Ô tô bơi trong biển nước. Ảnh: Đình Hiếu

Một số khu vực ghi nhận lượng mưa trên 150mm chỉ trong 120 phút. Đáng chú ý, tổng lượng mưa đo được từ 7h đến 13h tăng đột biến: phường Ô Chợ Dừa 319,6mm; xã Vĩnh Thanh 310,5mm; phường Hai Bà Trưng 195,3mm; phường Tây Hồ 190mm; xã Thanh Trì 166,5mm; phường Thanh Xuân 165,1mm…

Lực lượng thoát nước ứng trực trên đường Phùng Hưng.

Do mưa lớn, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện 65 điểm úng ngập. Danh sách như sau:

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, chiều và tối nay Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông, nguy cơ úng ngập trên diện rộng.

Để hạ nhanh mực nước trên hệ thống, các trạm bơm Yên Sở, Cầu Bươu, Đồng Bông 1, 2, Cổ Nhuế, Đa Sỹ… đã vận hành hết công suất.