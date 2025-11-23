Sáng nay (23/11), Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết dù lượng mưa tại nhiều nơi đã giảm, nhưng nhiều khu vực vẫn còn ngập sâu, giao thông chia cắt…

Trong 12 giờ (từ 19h ngày 22/11 đến 6h sáng nay), lượng mưa ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ phổ biến dưới 15mm. Tuy nhiên, một số điểm tiếp tục ghi nhận mưa lớn như Sơn Định (Đắk Lắk) 40mm, Hồ Đồng Tròn 30mm, Long Mỹ (Gia Lai) 29mm, Hoa Sơn (Khánh Hòa) 27mm.

Dự báo từ sáng nay đến rạng sáng 25/11, mưa có xu hướng tăng trở lại tại TP Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi vượt 250mm. Tại khu vực phía Đông Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và một phần Nam Bộ, mưa dao động 10-30mm, cục bộ trên 70mm.

Mưa lũ gây thiệt hại về người tính tới thời điểm sáng nay đã có 90 người chết, 12 người mất tích. Ảnh: V.N

Lũ trên các sông Krông Ana (Đắk Lắk), sông Dinh (Khánh Hòa), sông Đồng Nai (Đồng Nai) đang giảm. Tuy nhiên, mực nước sông Srêpôk tại Bản Đôn vẫn ở mức cao hơn báo động 3 đến 4,13m - tiếp tục là điểm nóng ngập lụt ở Tây Nguyên.

Dự báo 24 giờ tới, lũ trên phần lớn sông sẽ tiếp tục xuống dưới ngưỡng báo động; riêng sông Srêpôk vẫn dao động ở mức rất cao.

Hiện tại, tỉnh Gia Lai không còn hộ dân bị ngập; Đắk Lắk còn 4 xã, phường ngập sâu ở khu vực Phú Yên cũ (Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ), nhiều khu vực ngập nặng chưa thể tiếp cận.

Khánh Hòa nước rút tại phần lớn khu vực; còn 87 hộ (364 khẩu) tại Diên Điền và Hòa Trí bị ngập; Lâm Đồng còn 127 hộ ngập (105 hộ xã Nam Đà, 22 hộ xã Cát Tiên); người dân đang khẩn trương thu dọn.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính tới thời điểm sáng nay đã có 90 người chết (Đắk Lắk 63, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 5; các tỉnh khác rải rác); 12 người mất tích (tập trung tại Đắk Lắk, Đà Nẵng, Khánh Hòa).

Ngoài ra, quốc lộ 1 đã thông xe toàn tuyến. Còn 12 vị trí trên các quốc lộ bị sạt lở, ngập cục bộ gây chia cắt (Trường Sơn Đông, QL4E, QL27C, QL20…). Riêng đường sắt còn 6 đoạn phải phong tỏa tại Phú Yên - Khánh Hòa.

Tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ ước khoảng 9.035 tỷ đồng. Các địa phương đang tiếp tục cập nhật số liệu.