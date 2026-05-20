Rút khỏi Wimbledon

Chấn thương cổ tay mà Carlos Alcaraz gặp phải trước giải Barcelona Open hồi tháng Tư đang có diễn biến phức tạp hơn so với những cảnh báo ban đầu, khiến anh không thể dự Wimbledon.

“Tôi đang hồi phục tốt và cảm thấy khá hơn nhiều, nhưng đáng tiếc là tôi vẫn chưa sẵn sàng để thi đấu”, Alcaraz chia sẻ trên mạng xã hội.

“Vì vậy, tôi buộc phải rút lui khỏi mùa sân cỏ ở Queen’s cũng như Wimbledon. Đây là hai giải đấu rất đặc biệt với tôi, và tôi sẽ nhớ chúng rất nhiều. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực để trở lại sớm nhất có thể”.

Alcaraz thông báo rút khỏi Wimbledon. Ảnh: EFE

Alcaraz, chủ nhân của 7 danh hiệu Grand Slam, sẽ vắng mặt ở Wimbledon lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Đây cũng là chấn thương nghiêm trọng nhất mà Carlitos gặp phải kể từ khi nổi lên như một thần đồng phá hàng loạt kỷ lục tuổi trẻ của quần vợt thế giới.

Vấn đề ở cổ tay khiến anh phải bỏ dở giải Barcelona, sau đó lần lượt rút khỏi hai giải Masters 1000, gồm Madrid Open và Italian Open.

Ngoài ra, anh cũng sớm thông báo không tham gia Roland Garros (thi đấu cuối tuần này) – giải đấu mà Alcaraz không thể bảo vệ 2.000 điểm thưởng sau chức vô địch năm ngoái khi thắng Jannik Sinner.

Việc không dự Rome cũng khiến anh mất thêm 1.000 điểm, bởi năm 2025 anh từng đăng quang tại Italia sau khi đánh bại chính Sinner.

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Alcaraz phải bỏ liên tiếp hai giải Grand Slam. Trước mùa giải năm nay, anh mới chỉ từng lỡ Australian Open 2023 do chấn thương chân phải trong lúc tập luyện.

Việc Alcaraz liên tiếp vắng mặt đã mở ra “đường cao tốc” cho Sinner trên ATP Tour. Tay vợt người Italia đã chiếm ngôi số 1 thế giới của Alcaraz hồi tháng 4 sau chiến thắng ở chung kết Monte Carlo.

Sau đó, khi Alcaraz không thể thi đấu, Sinner tiếp tục vô địch Madrid và Rome.

Với hai danh hiệu này, tay vợt người Italia đã cân bằng thành tích của Novak Djokovic với tư cách tay vợt duy nhất giành đủ cả 9 danh hiệu Masters 1000, đồng thời trở thành người đầu tiên trong lịch sử thắng 6 Masters 1000 liên tiếp.

Mất điểm và rủi ro

Khoảng cách điểm số giữa Sinner và Alcaraz cũng bị nới rộng đáng kể. Trước Madrid Open, chênh lệch chỉ là 440 điểm, nhưng hiện tại đã lên tới 2.740 điểm.

Việc Alcaraz không dự Roland Garros càng làm tăng cơ hội để Sinner lần đầu giành chiếc cúp danh giá Coupe des Mousquetaires – danh hiệu Grand Slam duy nhất anh còn thiếu.

Từ năm 2024 đến nay, 9 danh hiệu Grand Slam được chia đều cho hai tay vợt: Alcaraz giành 5 và Sinner có 4.

Năm ngoái, Alcaraz vô địch Roland Garros sau khi thắng Alexander Zverev, rồi năm sau đánh bại Sinner trong trận chung kết. Nhưng năm nay, anh sẽ mất toàn bộ 2.000 điểm bảo vệ danh hiệu.

Ở Queen’s, anh cũng mất thêm 500 điểm với tư cách ĐKVĐ, trước khi mất tiếp 1.300 điểm do là á quân Wimbledon – thua Sinner.

Mùa giải 2026 của Alcaraz khởi đầu cực kỳ ấn tượng khi anh vô địch Australian Open – danh hiệu Grand Slam cuối cùng còn thiếu trong bộ sưu tập. Khi đó, ở tuổi 22, anh trở thành tay vợt trẻ nhất lịch sử hoàn tất “Career Grand Slam”.

Sau đó, Carlitos đăng quang tại Doha, vào bán kết Indian Wells trước khi thua Daniil Medvedev, rồi gây thất vọng khi bị Sebastian Korda loại sớm ở Miami Open.

Alcaraz phải đeo nẹp tay khi nhận giải Laureus tháng trước. Ảnh: EFE

Anh tiếp tục thua Sinner ở chung kết Monte Carlo trước khi chấn thương cổ tay xuất hiện tại Barcelona trong trận gặp Otto Virtanen.

Theo chính Alcaraz và đội ngũ của anh, chấn thương này “nghiêm trọng hơn nhiều” so với dự đoán ban đầu. Ngôi sao 23 tuổi không muốn mạo hiểm sự nghiệp còn rất dài của mình.

Rất nhiều chuyên gia y tế Tây Ban Nha đã cảnh báo Alcaraz về rủi ro nếu anh vội vã trở lại. Chấn thương kiểu này từng hủy hoại những tài năng như Dominic Thiem hay Juan Martin del Potro.

Tại lễ trao giải Laureus ở Madrid hôm 20/4, anh xuất hiện với nẹp cố định cổ tay. Với tính chất phức tạp của các chấn thương khớp cổ tay, Alcaraz quyết định không mạo hiểm và sẽ tiếp tục vắng mặt tại Wimbledon.

Làm khán giả đất nện, rồi nói lời chia tay sân cỏ, mục tiêu của Alcaraz và đội của anh làm trở lại tốt nhất cho US Open – nơi anh đang giữ danh hiệu.