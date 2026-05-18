Casper Ruud bước vào chung kết Rome Open với hành trang ấn tượng trên sân đất nện. Kể từ năm 2020, tay vợt Na Uy là người thắng nhiều trận và giành nhiều danh hiệu đất nện nhất ATP Tour, gần nhất là chức vô địch Madrid Open mùa trước. Tuy nhiên, trước Jannik Sinner, Ruud một lần nữa phải chấp nhận thất bại.

Sinner liên tiếp thiết lập những cột mốc mới - Ảnh: RG

Ruud khởi đầu đầy hứng khởi khi thắng liền 2 game đầu tiên, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt so với những lần đối đầu trước. Dù vậy, Sinner nhanh chóng lấy lại nhịp thi đấu, đòi break và đưa set một trở lại thế cân bằng. Ở thời điểm quyết định, tay vợt Italia bản lĩnh hơn để thắng 6-4.

Sang set hai, Sinner bẻ game ngay từ đầu và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Ruud nỗ lực bám đuổi nhưng không thể ngăn đối thủ đăng quang.

Chiến thắng này giúp Sinner hoàn tất bộ sưu tập Golden Masters khi chinh phục đủ 9 giải Masters 1000. Trước anh, chỉ Novak Djokovic từng làm được điều tương tự, vào năm 2018. Đặc biệt, Sinner còn trở thành tay vợt Italia đầu tiên vô địch Rome Open sau 50 năm, kể từ Adriano Panatta.

Với chuỗi 29 trận thắng liên tiếp, Sinner sẽ bước vào Roland Garros với vị thế ứng viên số một.