Carlos Alcaraz khiến làng quần vợt thế giới bất ngờ khi thông báo không tham dự hai giải đấu quan trọng là Rome Masters và Roland Garros 2026 vì chấn thương.

Quyết định được tay vợt người Tây Ban Nha đưa ra sau khi hoàn tất các cuộc kiểm tra y tế gần đây.

Chấn thương cổ tay khiến Alcaraz buộc phải rút lui khỏi Rome Masters và Roland Garros - Ảnh: FBNV

Chia sẻ trên trang cá nhân, Alcaraz viết: “Sau kết quả các cuộc kiểm tra được thực hiện hôm nay, chúng tôi đã quyết định rằng điều thận trọng nhất là giữ sự cẩn trọng và không tham dự Rome cũng như Roland Garros

Tôi chờ đánh giá thêm quá trình hồi phục để quyết định khi nào có thể trở lại sân đấu. Đây là thời điểm khó khăn với tôi, nhưng tôi tin rằng chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn”.

Việc vắng mặt tại hai giải đấu lớn trên mặt sân đất nện là tổn thất không nhỏ đối với Alcaraz, đặc biệt khi anh đang được kỳ vọng là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Hình ảnh mới đây của Alcaraz với cổ tay bó nẹp - Ảnh: Jose Moron

Roland Garros vốn là sân chơi sở trường với lối đánh của tay vợt 22 tuổi, nên quyết định này càng khiến người hâm mộ tiếc nuối.

Tuy nhiên, lựa chọn nghỉ thi đấu để tập trung hồi phục được xem là bước đi cần thiết nhằm tránh rủi ro dài hạn. Người hâm mộ kỳ vọng "Tiểu Nadal" sẽ sớm trở lại với thể trạng tốt nhất để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.