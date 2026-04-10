Carlos Alcaraz đang chịu áp lực lớn trong cuộc đua giữ vị trí số 1 thế giới, đặc biệt sau màn trình diễn không như ý tại Sunshine Double. Bước vào mùa sân đất nện, tay vợt người Tây Ban Nha buộc phải bảo vệ số điểm lớn nếu không muốn bị Jannik Sinner vượt mặt.

Monte Carlo Masters vì thế trở thành giải đấu mang tính bản lề. Trong trận đấu với Tomas Martin Etcheverry, Alcaraz khởi đầu đầy ấn tượng khi chỉ mất 26 phút để thắng nhanh 6-1 ở set đầu.

Alcaraz vất vả vào tứ kết - Ảnh RG

Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra dễ dàng như dự đoán. Ở set hai, Etcheverry bất ngờ vùng lên mạnh mẽ. Tay vợt người Argentina tận dụng tốt những sai sót của Alcaraz để giành chiến thắng 6-4, đưa trận đấu vào set quyết định.

Bị đẩy vào thế khó, Alcaraz cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Trong set ba kéo dài tới một giờ, anh kiểm soát tốt hơn các pha bóng quyết định và giành chiến thắng 6-3, qua đó khép lại trận đấu sau hơn hai giờ thi đấu.

Chiến thắng này giúp Alcaraz giành quyền vào vòng 4, nơi anh sẽ chạm trán Alexander Bublik. Dù vẫn còn nhiều vấn đề cần cải thiện, tay vợt số 1 thế giới đã kịp thời khẳng định bản lĩnh để tiếp tục cuộc đua đầy áp lực phía trước.