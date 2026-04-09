Highlights Jannik Sinner 2-1 Tomas Machac

Jannik Sinner đã trải qua trận đấu đầy thử thách trước Tomas Machac tại vòng ba Monte Carlo Masters 1000, trước khi giành chiến thắng chung cuộc 2-1 (6-1, 6-7, 6-3).

Ngay ở set đầu, tay vợt số 2 thế giới thể hiện sự vượt trội khi nhanh chóng bẻ hai game giao bóng của đối thủ, dẫn trước 4-0. Machac chỉ có thể giành lại một game danh dự trước khi chấp nhận thua nhanh 1-6 sau 27 phút.

Jannik Sinner vất vả giành vé tứ kết - Ảnh: RG

Tuy nhiên, kịch tính bắt đầu ở set hai khi Machac bất ngờ thi đấu bùng nổ. Tay vợt người CH Séc giành hai break quan trọng để dẫn 5-2, đẩy Sinner vào thế khó. Dù vậy, Sinner cho thấy bản lĩnh khi đòi lại break, kéo set đấu vào loạt tie-break. Tại đây, Machac tiếp tục chơi thăng hoa và giành chiến thắng 7-3, cân bằng tỷ số 1-1.

Bị đẩy vào thế quyết định, Sinner nhanh chóng lấy lại sự tập trung. Ở set ba, anh kiểm soát hoàn toàn thế trận, giành hai break quan trọng và khép lại trận đấu với chiến thắng 6-3 sau hơn 2 giờ thi đấu.

Với kết quả này, Sinner tiến vào tứ kết và sẽ chạm trán hạt giống số 6 Félix Auger-Aliassime trong cuộc đối đầu đáng chờ đợi.





